Simona Halep, decizie neaşteptată. Când va reveni pe teren nr. 1 WTA

Turneul de la Shenzhen, programat in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, ar fi trebuit sa fie primul al sezonului viitor pentru Simona Halep, dar romanca nu figureaza printre jucatoarele inscrise la competitia din China.

Simona Halep, decizie neaşteptată legată de noul antrenor. "Vreau să văd cum va fi!"

Singura situatie in care Simona Halep ar putea participa la Shenzhen e cea a unui wildcard, asta dupa ce lista inscrierilor a fost definitivata. In schimb, liderul WTA s-a inscris la turneul de la Sydney, dotat cu premii in valoare totala de 823.000 de dolari si programat sa aiba loc intre 7 si 12 ianuarie.

Dupa turneul de la Sydney, Simona Halep va lua parte la primul Grand Slam al anului, Australian Open 2019.