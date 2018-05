SIMONA HALEP - EKATERINA MAKAROVA LIVE VIDEO STREAMING DIGI SPORT: S-a aflat ora disputării meciului de la Madrid

SIMONA HALEP - EKATERINA MAKAROVA LIVE VIDEO STREAMING DIGI SPORT: Liderul mondial va juca al doilea meci pe terenul Manolo Santana, împotriva Ekaterinei Makarova, după întâlnirea dintre Caroline Wozniacki şi Daria Gavrilova, care va începe la ora 12:00.

UPDATE. Americancele Venus Williams, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8, şi Coco Vandeweghe, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al Madrid Open.

Williams a fost învinsă, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 29 WTA, într-o oră şi 54 de minute. Americanca era pe partea de tablou a Simonei Halep, locul I WTA, pe care o putea întâlni în semifinale. Coco Vandeweghe, care a eliminat-o pe Halep în sferturi la Stuttgart, a pierdut, cu scorul de 5-7, 0-6, meciul disputat în prima manşă cu jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, locul 22 WTA. Partida a durat o oră şi 27 de minute. Vandeweghe era pe partea de tablou a favoritei numărul 2, daneza Caroline Wozniacki. Cea mai mare supriză a primei zile a produs-o Irina Begu, locul 36 WTA, care a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 5, cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră şi 25 de minute. Şi Ostapenko era pe partea de tablou a danezei Wozniacki.

Meciul dintre cele două va fi al doilea al zilei pe Terenul Principal de la Caja Magica şi va începe nu mai devreme de ora 14:00 (ora României). Duelul e programat după cel dintre Caroline Wozniacki şi Daria Gavrilova

Constănţeanca de 26 de ani a mai întâlnit-o o dată în acest an pe Makarova, la Doha, unde s-a impus cu un categoric 6-3, 6-0 în turul secund.

"E o adversară dificilă pentru că este şi stângace. Pentru primul tur este un tablou greu, dar am jucat cu ea acum câteva săptămâni, la Doha, şi ştiu ce trebuie să fac. Fiecare meci e însă diferit, aşa că o să mă pregătesc, mă antrenez bine şi sper să fiu bine la meci", a declarat liderul clasamentului WTA.

În total, cele două au fost adversare de şase ori, iar Halep are patru victorii.

Halep nu este singura româncă pe care o vom vedea duminică în capitala Spaniei. Sorana Cîrstea va deschide ziua pe terenul 6, împotriva cehoaicei Katerina Siniakova, în timp ce finalista de la Praga, Mihaela Buzărnescu, va juca împotriva Mariei Sharapova, al treilea meci de pe terenul Arantxa Sanchez, în jurul orei 14:30-15:00.

Poate pierde numărul 1 WTA

Simona Halep va avea 27 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, dar această performanţă ar putea fi oprită după turneul de la Madrid. Caroline Wozniacki o poate detrona pe românca de 26 de ani, iar mai jos vă prezentăm scenariile în care daneza ar ajunge cea mai bună jucătoare a lumii.

Vestea proastă pentru Simona este că daneza depinde numai de ea în această luptă, susţine site-ul WTA. Dacă va câştiga întrecerea, atunci ea va ajunge automat pe prima poziţie, fără să o intereseze rezultatul lui Halep. Anul trecut, Simona a câştigat competiţia, iar "Caro" a fost eliminată în turul 2.

În cazul în care Halep va fi învinsă în primul tur de la Caja Magica de Ekaterina Makarova, atunci campioana de la Australian Open are nevoie de accederea în semifinale pentru a ajunge numărul 1.

Dacă Halep va câştiga meciul cu Makarova, atunci Wozniacki trebuie să prindă finala la turneul patronat de Ion Ţiriac. Acolo, ea s-ar putea întâlni tocmai cu sportiva din Constanţa. Cele două ar juca cu miza directă a locului 1.

Declaraţia Karolinei Pliskova

Simona Halep e principala favorită la câştigarea turneului de la Madrid, care va fi transmis în direct la Digi Sport 2. Cea mai bună jucătoare a lumii le-a speriat pe adversare. Karolina Pliskova (6 WTA) speră ca altcineva să câştige turneul, după ce trofeul a ajuns în România, în ultimii doi ani.

"Pentru mine, Simona va fi foarte periculoasă aici. A câştigat turneul în ultimii doi ani. Cred că îi place turneul, îi plac condiţiile. E o suprafaţă rapidă, un fel de turneu indoor. Sper că va exista cineva care să o bată în acest an. Sper să fiu eu aceea", a comentat Pliskova, pentru site-ul WTA.

A trecut peste problemele musculare

Simona Halep a vorbit despre accidentarea pe care a avut-o în meciul disputat la Stuttgart împotriva Magdalenei Rybarikova. Cea mai bună jucătoare a lumii a avut probleme musculare în primul set şi a cerut ajutorul fizioterapeutului.

Înainte de debutul la ediţia din 2018 a turneului de la Madrid, sportiva de 26 de ani vorbeşte despre desele accidentări pe care le-a suferit în ultima perioadă.

"Când e vorba de probleme musculare, eşti îngrijorat pentru că lucrurile se pot agrava. Poate fi mai rău, dar am avut trei zile libere după turneul de la Stuttgart. Am avut un tratament şi mă simt bine. Nu am jucat niciun meci şi nu ştiu, dar nu simt dureri în acest moment", a comentat Simona, conform tennisworldusa.org.

Traseu dificil la Madrid

Dacă o va învinge pe Makarova, Halep va evolua în turul secund împotriva câştigătoarei dintre Alison van Uytvanck şi Elise Mertens. Mai departe, printre adversarele posibile ale Simonei se numără Madison Keys (turul 3), Karolina Pliskova sau Viktoria Azarenka (în sferturi) şi Garbine Muguruza (semifinale).

Halep ar putea să le întâlnească abia în finală pe jucătoarele puternice de pe cealaltă jumătate a tabloului: Caroline Wozniacki sau Elina Svitolina.