Simona Halep, explicaţii după eşecul cu Svitolina: Corpul meu a fost un pic rigid

"Cred că a fost un pic rigid corpul meu şi nu am putut sta în raliuri şi am ratat mult. A fost tare, este solidă tot timpul când joc cu ea. A fost un meci bun făcut de ea şi a meritat să câştige, cu siguranţă. Referitor la meicul de ieri, de câte ori joc cu Şarapova, mingea vine plat şi trebuie să mă îndoi mult, iar spatele a devenit inflamat, dar nu a fost vorba de accidentare, azi nu am fost suficient de proaspătă pentru a începe mai bine meciul.

Nu am putut alerga, pentru că ştiam că trebuie să alerg în acest meci. Nu am început bine, poate că am fost un pic prea grăbită. Ea nu a ratat, eu am ratat, în primul set, apoi meciul a curs mai bine şi e bine că am putut terminat mai puternică. Am încercat să nu mai ratez, pentru că de fiecare dată când pierd uşor un set este din cauză că greşesc mult. Am încercat să-mi recapăt ritmul, să rămân concentrată, să nu cedez, ceea ce nu am făcut în acest meci. Totul depinde de ziua pe care o prinzi, e diferit de fiecare dată. Astăzi, a fost un pic ceva fizic, dar sunt ok că am terminat meciul mai bine", a declara Simona Halep, la conferinţa de presă.

Citeşte şi Simona Halep, după înfrângerea catastrofală de la Roma: Nu e chiar aşa de rău

Referindu-se la următorul ei turneu, cel de la Roland Garros, Halep a apreciat drept deschisă lupta pentur trofeu: "Este diferit, istoria îl face mai special, simţi mai mult presiunea, multe meciuri, cu o zi liberă între ele, atmosfera este diferită, mulţi oameni, nu poţi compara un turneu normal cu un Grand Slam. Dar eu le tratez la fel pe toate, iar cu ajutorul experienţei poţi să mergi acolo şi să îl tratezi ca un turneu normal.

Cinci-şase jucătore sunt mai puternice pe zgură, dar tensiul feminin este în schimbare, fiecare turneu este deschis şi fiecare jucătoare are şanse să câştige chiar şi un Grand Slam. Dar vom vedea, nu vreau să spun nimic despre rezultate, merg acolo şi voi vedea ce se va întâmpla".

Simona Halep, locul I WTA, a pierdut, duminică, a doua finală la rând la turneul de categorie Premier 5 de la Roma, fiind învinsă de ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, cu scorul de 6-0, 6-4. Simona Halep a acuzat dureri la spate în setul secund şi a mers la vestiare cu fizioterapeutul, revenind pe teren după aproape cinci minute.