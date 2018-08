SIMONA HALEP - KIKI BERTENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Meci cu trofeul pe masă la Cincinnati

SIMONA HALEP - KIKI BERTENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Finala turneului de categorie Premier de la Cincinnati, între Simona Halep, locul I WTA, şi olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, va avea loc, duminică, de la ora 21.00.

La Cincinnati, calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 530.000 de dolari şi cu 900 de puncte WTA.

Finala turneului WTA de la Cincinnati, dintre Simona Halep și Kiki Bertens, poate fi urmărită LIVE VIDEO, gratuit pentru abonații RCS&RDS, pe stream-ul canalului Digi Sport 2, începând cu ora 21:00.

În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.

Simona Halep va juca a cincea oară cu Bertens. Simona Halep conduce, cu 3-1, în întâlnirile directe, ultima partidă fiind în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, va disputa a XXXIII-a finală din carieră, a şasea din acest an, a doua consecutivă la Cincinnati. Ea a câştigat 18 turnee până acum.

Simona Halep a declarat că a câştigat meciul cu Arina Sabalenka din semifinalele turneului de la Cincinnati pentru că a luptat până la capăt. Românca a remarcat forţa adversarei, căreia îi verifica viteza mingii trimise din serviciu pe monitoarele de pe marginea terenului. Arina Sabalenka se declară exasperată în meciul cu Simona Halep din cadrul semifinalelor turneului de la Cincinnati de faptul că toate mingile pe care le trimotea în terenul advers veneau înapoi

Înaltă de 1,82, Sabalenka este un "munte" de agresivitate, atât la serviciu, cât şi în joc. Sportiva din Belaruis are un singur obiectiv, să ţintească liniile care mărginesc terenul, nu să joace către ele. Practică un tenis riscant, care atunci când are precizie este greu de combătut. Dacă este imprecis, atunci adversarei îi este totul mai uşor.

Cu Halep, Sabalenka a început la cote înalte, dar liderul WTA nu s-a lăsat descumpănită şi nu a făcut pasul înapoi. Dimpotrivă, ea a răspuns la fel de agresiv, a jucat precis, puncâtând chirurgical, atunci când a trebuit şi a avut poziţii favorabile. Cu inteligenţă şi cu o defensivă impenetrabilă, Halep a distrus încrederea jucătoarei de 20 de ani. Românca a menţinut ritmul şi când Sabalenka şi-a ridicat nivelul de joc, penalizând câteva erori neaşteptate ale sportivei din Belarus. Şi cu puţin noroc, Halep va evolua din nou cu trofeul pe masă, după ce duminica trecută a câştigat la Montreal.

În setul I, după 1-1 au urmat trei ghemuri în care jucătoarele au câştigat pe serviciul adversarei. Halep a luat două dintre ele, apoi şi-a menţinut serviciul, până la 5-3, când a reuşit un nou break, punând setul în dreptul ei pe tabelă, cu 6-3, după 33 de minute.

În setul al doilea, tot liderul WTA a făcut prima break, la 2-1. Sabalenka a jucat însă din ce în ce mai bine şi a răspuns cu rebreak, egalând apoi la 3 cu un ghem la 0, pe propriul serviciu. La 4-4, Sabalenka, a condus cu 40-15 pe serviciul Simonei Halep, dar românca a egalat, a salvat o a treia minge de break şi a luat ghemul.

Ea a cerut apoi sfatul lui Cahil, care i-a spus să nu mai rişte, să aibă răbdare şi să lungească schimburile. Halep a ajuns la minge de meci, pe serviciul rivalei, anulată cu as de Sabalenka. La mingea următoare, jucătoarea din Belarus a ratat un smeş din poziţie favorabilă şi apoi Halep a închis meciul, cu 6-4, după o oră şi 16 minute de joc.

WTA Cincinnati 2018 | "Lupta", cuvântul cheie pentru Simona Halep

Acum, jucătoarea din România vine cu un moral extraordinar, oferit și de triumful din urmă cu o săptămână, de la Rogers Cup (după 7-6, 3-6, 6-4 în finala cu Sloane Stephens VIDEO).

"Dacă voi lupta așa cum am făcut-o în fiecare zi de când sunt aici, am o șansă bună să câștig, dar știu că va fi unul dificil. (n.r. Kiki Bertens) Are foarte multă încredere, dar așa sunt și eu și e o nouă provocare pentru mine să câștig o nouă finală, să mă bucur de ea, să dau tot ce pot în fața acestui public minunat", a declarat Simona Halep, după victoria cu Sabalenka, cea care i-a adus a doua calificare consecutivă în finala de la Western&Southern Open.

WTA Cincinnati 2018 | Kiki Bertens, plină de încredere înaintea finalei cu Simona Halep

Adversara Simonei Halep a ajuns în ultimul act după ce a reușit surpriza în prima semifinală. A eliminat-o pe Petra Kvitova (28 de ani, locul 6 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-2. A fost a doua victorie a olandezei în fața sportivei din Cehia în doar nouă zile.

"Mă simt extraordinar. Sunt foarte bucuroasă că am câștigat acest meci. A fost unul foarte dificil, dar sunt foarte fericită să fiu în finală aici. Am muncit mult pentru a fi într-o formă mai bună și să joc mai agresic pe suprafața hard, iar munca dă roade", a spus Kiki Bertens, la finalul meciului câștigat în fațe Petrei Kvitova, unde a avut 23 de lovituri câștigătoare, 10 ași și 21 de erori neforțate.

"Cred că va fi un meci mare. Halep joacă un tenis extraordinar și a câștigat trofeul și săptămâna trecută", a spus Bertens, când încă nu știa că numărul 1 WTA îi va fi adversara de duminică seară.

Aflată la a treia finală în acest sezon, Bertens este o adevărată "devoratoare" a jucătoarelor din Top 10. Nu a cunoscut înfrângerea, în ultimele 7 dueluri cu adversare dintre primele 10 sportive ale lumii. Doar în ultimele 9 zile a trecut de Kvitova (de două ori), Wozniacki și Svitolina, într-una dintre cele mai bune perioade ale sale. De-a lungul întregii cariere, are 12 succese în fața unor jucătoare din Top 10 WTA.

Cu o înălțime de 1,82 metri, Bertens a câştigat peste 5,1 milioane de dolari din tenis. În cariera profesionistă a cucerit 5 trofee.

Simona Halep are avantaj în meciurile directe contra lui Kiki Bertens. 2-1 este scorul în competițiile WTA în favoarea numărului 1 mondial, care ultima dată a întâlnit-o pe olandeză în 2017, la Roma. Atunci, Simona se impunea cu 7-5, 6-1. Din 2012 datează singurul succes al lui Bertens în fața lui Halep (la turneul de la Rabat). Au jucat împreună și în 2010, la un turneu ITF de la Torhout (Belgia), acolo unde tot Simona a avut câștig de cauză.

Finala turneului WTA de la Cincinnati, dintre Simona Halep și Kiki Bertens, se joacă azi, de la ora 21:00, ÎN DIRECT pe Digi Sport 2 și LIVE

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 14 - Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.