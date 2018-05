SIMONA HALEP - MARIA SHARAPOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Meci de 5 stele la Roma

SIMONA HALEP - MARIA SHARAPOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT:Simona Halep, locul 1 WTA, o va întâlni rusoaica Maria Şarapova, locul 40 WTA, sâmbătă, nu înainte de ora 18.00, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Partida va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2.

Jucătoarea noastră a primit o veste excelentă înaintea meciului. Simona Halep își va păstra locul 1 până la Roland Garros, astfel că va fi favorită principală la turneul parizian care începe peste o săptămână.

Simona Halep risca să fie depășită în clasament de Caroline Wozniacki în cazul în care daneza ar fi obținut la Roma un rezultat mai bun decât Halep. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Wozniacki pierzând în sferturi în fața estonei Anett Kontaveit, în timp ce Halep s-a calificat în semifinale după ce a învins-o clar pe Caroline Garcia, 6-2, 6-2.

Ştiu că va fi greu contra Mariei Şarapova, toate meciurile contra ei sunt grele, dar voi da totul pe teren şi vom vedea ce va fi

Simona Halep, liderul WTA, a declarat că se aşteaptă la un meci greu cu Maria Şarapova, sâmbătă, în semifinale la turneul de la Roma, subliniind că tot ce îşi doreşte este să-şi facă jocul şi să dea totul pe teren.







"Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra eu. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci", a declarat Halep, citată de News.ro.

Simona Halep a menţionat, după meciul cu Caroline Garcia, că a jucat cu încredere şi se bucură că a reuşit să-şi menţină locul 1 mondial. "Ştiam că am nevoie de victorie pentru a rămâne pe locul 1. Sunt foarte fericită că am reuşit să-mi menţin locul 1 câştigând meciul meu, este un sentiment minunat. Nu am simţit nicio presiune şi am jucat relaxată. Nu mă gândesc prea mult la asta, dar a fost plăcut să ştiu că am lucrat pentru numărul 1".

Rusoaica Șarapova are 7-1 în întâlnirile directe cu Simona, dar a petrecut mult mai mult timp pe teren în capitala Italiei, ceea ce poate deveni un avantaj pentru Simona.

Simona nu s-a gândit încă la ce tactică va aborda. „Nu am avut timp să mă gândesc la asta, dar nu o să fac nimic special. O să încerc să mă recuperez cât se poate de bine şi voi încerca să dau tot ce am mai bun pentru a câştiga. E posibil să conteze şi aspectul fizic, dar nu se ştie. Eu mă simt odihnită, mă simt bine, sunt încrezătoare, dar vedem mâine ce va fi pe teren”, a declarat Halep, citată de digisport.ro.

Întrebată, în glumă, dacă se va inspira de la Monica Niculescu, învingătoare în faţa Șarapovei la Doha, în februarie, liderul ierarhiei WTA a răspuns: „Nu pot să fac nimic din ce face Monica, suntem total diferite, iar slice-ul ei e mult mai bun decât al meu. O să-mi păstrez stilul meu de joc şi o să încerc să câştig cu armele mele”.

Deși parcă încă sunt vii regretele înfrângerii în finala de la Roland Garros din 2014, totuși, în ultima dispută directă cu Șarapova, Halep i-a administrat o adevărată lecţie rusoaicei: la Beijing, în 2017, s-a impus cu 6-2, 6-2.

Cele şapte victorii ale Mariei Sharapova în faţa Simonei Halep s-au petrecut astfel: în 2012, Sharapova s-a impus în turul al treilea la Indian Wells cu 6-3, 6-4, apoi a câştigat în primul tur la Beijing în acelaşi an, cu 7-5, 7-5, în 2014 a dispus cu 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, iar apoi o lună mai târziu se impunea cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 în finală la Roland Garros. Tot în 2014 învingea şi în sferturi la Cincinnati, cu 3-6, 6-4, 6-4. În 2015, la Turneul Campioanelor de la Singapore, rusoaica se impunea cu 6-4, 6-4, pentru ca anul trecut, în primul tur la US Open, Sharapova să câştige cu 6-4, 4-6, 6-3.

SHARAPOVA, CAP DE SERIE LA ROLAND GARROS

O veste îmbucurătoare a primit și Maria Sharapova după victoria cu Jelena Ostapenko de vineri. Rusoaica, în prezent pe locul 40 în clasamentul WTA, va urca în clasament, astfel că va fi cap de serie la Roland Garros, o premieră de când rusoaica a revenit în circuit după suspendarea primită pentru dopaj.

"Este grozav să mă întorc la acest nivel. Fanii mei mi-au fost atât de loiali de-a lungul anilor, iar pentru mine e special să fiu capabilă să joc din nou un tenis bun", a declarat rusoaica, la finalul meciului cu letona Jelana Ostapenko.

Simona a vrut să participe la turneul de la Strasbourg, dar a fost refuzată de organizatori

Simona şi-a asigurat ieri locul 1 WTA şi după turneul de la Foro Italico şi va fi cap de serie numărul 1 la Roland Garros. Înaintea Grand Slam-ului din Franţa, sportiva noastră ar mai fi vrut să participe la o întrecere, săptămâna viitoare, probabil din dorinţa de a mări distanţa faţă de locul 2 WTA, Caroline Wozniacki.

Simona Halep a cerut un wild card la turnuel WTA de la Strasbourg, dar organizatorii au refuzat-o pe sportiva din Constanţa. Motivul: liderul mondial ar fi trimis solicitarea prea târziu. În aceeaşi situaţie se află şi altă sportivă, Sloante Stephens (SUA), locul 10 WTA. "Trebuie să anunţăm că două jucătoare din Top 10 şi-au exprimat dorinţa de a juca la turneul nostru în 2018! Simona Halep (1 WTA) şi Sloane Stephens (10 WTA) au solicitat wild card-uri. Dar, din păcate, acestea nu au putut fi acordate, fiindcă cererile au venit prea târziu. Ne vedem în 2019, Simona şi Sloane", au scris pe Twitter organizatorii turneului de la Strasbourg. Ultima oară când Simona a participat la întrecerea de la Strasbourg a fost în 2011, când a fost eliminată din primul tur de Jelena Dokic, scor 2-6, 1-6. Dintr-o eroare, sportiva noastră nu va merge nici în acest an la această competiţie, astfel că Roland Garros (28 mai - 10 iunie) este următorul turneu la care va participa după cel de la Roma.

Meciul de tenis din semifinalele turneului de la Roma dintre Simona Halep şi Maria Sharapova va fi al treilea de pe arena centrală, după cel dintre Elina Svitolina şi Anett Kontaveit şi Rafael Nadal şi Novak Djokovici.

Halep şi Sharapova s-au mai întâlnit de opt ori până acum, de şapte ori impunându-se rusoaica. În cea mai recentă întâlnire, la Beijing, în 2017, Halep s-a impus în optimi, scor 6-2, 6-2, notează News.ro.

Maria Sharapova s-a calificat dramatic în semifinale la Roma, după o dispută de 3 ore şi 13 minute cu Jelena Ostapenko, învingătoarea de la Roland Garros 2017. Rusoaica o va întâlni pe Halep în semifinale şi un lucru e clar: va fi foarte obosită.

"Masha" a jucat trei meciuri de trei seturi la Foro Italico, petrecând în total aproape 10 ore pe teren. Oboseala acumulată, mai ales că Sharapova nu mai e de mult obişnuită cu un efort susţinut, fiind în general eliminată devreme în turnee, îşi poate spune cuvântul în penultimul act, relatează Digi Sport.

De partea cealaltă, Simona a petrecut mai puţin de o oră pe teren în meciul cu Osaka, pentru ca apoi să beneficieze de abandonul lui Keys. În sferturi, contra Carolinei Garcia, a încheiat conturile după o oră şi 15 minute, astfel că va fi foarte proaspătă.

Tot sâmbătă, în semifinale la dublu, perechea Sorana Cîrstea/Jelena Ostapenko (România/Letonia) va întâlni cuplul Ashleigh Barty/Demi Schuurs (Australia/Olanda), favorită numărul 8, în al treileameci de pe arena Pietrangeli.