SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING: Simona se bate pentru finala INDIAN WELLS 2018

Simona Halep, liderul mondial în ierarhia feminină de tenis, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, după ce a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA), cu 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Partida a fost un adevărat thriller, Simona revenind spectaculos atât în setul doi, cât şi în decisiv. Dacă în manşa secundă nu a găsit puterea să închidă meciul, spre finalul partidei s-a adunat şi a avut o evoluţie extrem de consistentă, potrivit digisport.ro.

Simona a deschis meciul cu un break şi şi-a păstrat avantajul până în finalul primului set, încheiat cu 6-4.

Setul al doilea a început mai bine pentru jucătoarea din Croaţia. Martic a reuşit prima break-ul şi a dus scorul la 3-0. Halep a reuşit să îi spargă serviciul adversarei şi a egalat la 5, însă a pierdut setul la tie-break.

În "decisiv", jucătoarea din Croaţia a condus din nou cu 3-1, însă de acolo Halep a reuşit să câştige cinci game-uri consecutive şi s-a impus după un meci de două ore şi 24 de minute.

Simona Halep – Naomi Osaka, în semifinale la Indian Wells (sâmbătă, 5.30). Românca o conduce cu 3-0 pe niponă

Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a învățat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de făcut pentru a ajunge în finala Indian Wells.

"Am mai jucat împotriva Simonei, știu la ce să mă aștept și cum să reacționez. Am făcut o mulțime de erori în meciurile precedente, nu am profitat de șansele pe care le-am avut. Nu trebuie să mă mai grăbesc, îmi plac schimburile lungi.

Pentru mine este o performanță extraordinară, mă bucur că am ajuns însemifinale. Voi face tot posibilul să trec mai departe", a declarat Naomi Osaka.

Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai duelat de trei ori, în 2016, 2017 și în 2018. Ultima oară, la Australian Open, în faza optimilor de finală, scor 6-3, 6-2.

Celelalte două dispute au avut pe hard, la Miami 2017 (scor 6-4, 2-6, 6-3), și pe zgură, la Roland Garros 2016 (scor 3-6, 6-2, 6-3).

Naomi Osaka a produs surpriza, în sferturile de finală, joi dimineață, depășind-o clar pe favorita 5, cehoaica Karolina Pliskova, scor 6-2, 6-3.

La vârsta de 20 de ani, Osaka este pe locul 44 WTA. Nipona este masivă (1,8 metri înălțime) și mai puternică decât Simona. Însă nu are averea româncei. A strâns din tenis doar 1.483.053 dolari.

În schimb, Simona Halep adună ca o furnicuță. Are în conturi 22.577.513 dolari din tenis, fără a pune la socoateală alte contracte.

Spectatorii din tribune au fost în marea lor majoritate fani Halep, bucurându-se pentru revenirea fantastică a româncei. La final, numărul unu mondial nu i-a uitat pe suporteri, mulţumindu-le pentru aportul lor deosebit.

"Voi faceţi o atmosferă fantastică la fiecare meci. Mă simt excelent aici şi sper să joc cât mai mulţi ani la Indian Wells", a concluzionat Simona.

În semifinalele competiţiei, vineri, Simona Halep o va întâlni pe Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA), care a trecut, joi dimineaţă, de cehoaica Karolina Pliskova (locul 5 WTA), o altă favorită a competiţiei, în două seturi: 6-2, 6-3.

Meciul Simona Halep - Naomi Osaka va putea fi urmărit, în România, în direct la Digi Sport 2.