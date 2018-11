Simona Halep, prima declaraţie după despărţirea de Darren Cahill: "Nu ştiam, nu am un plan B!". Decizie de ULTIMĂ ORĂ

Simona Halep este singura jucătoare din top 20 WTA care nu ştie cine o va antrena în 2019.

"In momentul de fata nu am vorbit nimic cu nimeni, nu exista un plan B, nu este usor sa aleg din nou un antrenor, a fost o perioada extraordinara cu Darren si vreau sa-i multumesc pentru tot ceea ce a facut pentru mine. Eu cred ca o sa fie bine in continuare. Nu stiam, banuiam pentru ca am mai avut discutii, stiam ca baiatul lui e in anul final si trebuie sa mearga la Universitate, stiam ca trebuie sa fie alaturi de familie mai mult, a avut atatia ani in circuit, am inteles si am respectat, familia e intotdeauna pe primul plan", a spus Simona Halep.

Simona Halep a ajuns într-o situaţie disperată. Avertisment teribil primit de nr. 1 WTA

Invitata la un eveniment organizat de Ion Tiriac, acesta a glumit ca ar fi gata sa-i ia locul el lui Darren Cahill. Simona Halep a fost incantata de varianta: "Da, un mare da! Ii multumesc pentru asta, este un sprijin foarte mare, foarte important si imi da incredere in acest moment".