Simona Halep, prima reacţie după calificarea în "optimi" la Roland Garros. Ce a spus despre decizia ciudată a organizatorilor

Simona Halep a recunoscut că a avut parte de un prim set foarte dificil cu Andrea Petkovic, dar că a prins curaj în al doilea.

"M-am așteptat să am un meci greu, am mai jucat cu ea, inclusiv o semifinală de la Roland Garros. A fost o bătălie foarte grea în primul set, psihologic a contat foarte mult. Eram conștientă că va fi un prim set dificil, dar, apoi, am știut că setul doi va fi mult mai ușor. Au fost schimburi incredibile în primul set, am întâlnit o adversară redutabilă, dar am încercat să iau minge cu minge și m-am simțit mai încrezătoare după ce am câștigat primul set. E ceva fabulos să joc aici. Nu e un teren mare, dar atmosfera a fost excelentă, am fost susținută de foarte mulți români. Mi-a plăcut să joc pe Terenul 18, am simțit bine atmosfera și m-am bucurat să fiu aproape de public", a declarat Simona Halep.

Decizia de vineri a organizatorilor de a muta partida Simona Halep - Andrea Petkovic pe terenul 18 a uimit, în condiţiile în care românca e obişnuită să joace pe cele mai mari arene. Reporterul a adus în discuţie acest aspect, dar Halep nu s-a arătat deranjată: "E frumos aici, sunt mulţi oameni aproape de teren. Le mulţumesc tuturor că au venit".