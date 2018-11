Simona Halep, primul turneu la care va participa, după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc. Când Simona revine în competiţie

Simona Halep va începe 2019 cu turneul de la Sydney, care se va desfăşura între 7 şi 12 ianuarie. Staff-ul Simonei a confirmat că jucătoarea de 27 de ani s-a înscris la competiţia din Australia.

Astfel, numărul 1 mondial nu va fi prezentă la Shenzhen (30 decembrie-5 ianuarie), turneu pe care l-a câştigat anul trecut şi unde are de apărat 280 de puncte.

Momentan Simona Halep se află în vacanţă şi încă nu şi-a angajat un antrenor după despărţirea de Darren Cahill. "Nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori , nu am avut dureri dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri", declara în urmă cu câteva zile Simona Halep.