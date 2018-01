Elevii din clasa a VIII-a termina cursurile in 8 iunie, iar Evaluarea Nationala va incepe in 11 iunie.

In perioada 4-8 iunie 2018 va avea loc inscrierea la Evaluarea Nationala 2018.

Probele scrise de la Evaluarea Nationala incep in 11 iunie, cu Limba si literatura romana, in 13 iunie va fi testarea la Matematica, iar in 14 iunie, la Limba si literatura materna.

