Sofianu, EY România: Indemnizaţia aferentă concediului medical pre şi post natal scade prin majorarea contribuţiilor.Reacţia Guvernului

"Dintr-un calcul aritmetic reiese că indemnizaţia aferentă concediului medical pre şi post natal scade sau ar putea să scadă din următoarele considerente: în primul rând cota de contribuţie de asigurări sociale în cuantum de 10,5% până în decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%. Deci este un procent mai mare care se datorează. Acesta ca urmare a transferului contribuţiei de asigurări sociale de la angajator la angajat. În al doilea rând, baza de calcul la care se aplică această cotă de contribuţie este crescută pentru că salariul mediu brut pe economie a crescut ajungând de la 3.131 de lei la 4.162 de lei", a spus Claudia Sofianu, la o întâlnire cu presa.



Acesta a precizat că scăderea se referă la acel concediu medical de 126 de zile pe care mama sau viitoarea mamă poate să le ia înainte sau după naştere cu condiţia ca după naştere să existe cel puţin 42 de zile de astfel de concediu.



Claudia Sofianu a menţionat că este vorba de o indemnizaţie de concediu medical care înlocuieşte venitul salarial pe care mama îl obţine în mod normal şi că nu este afectată indemnizaţia de creştere a copilului care este plătită de către stat, conform Agerpres.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului. "Sunt cateva astfel de spete", a spus ministrul, intrebat de ziaristi despre informatiile aparute in mediul online potrivit carora viitoarelor mame ar putea sa le fie calculata o indemnizatie mai mica. Incepand de azi, au loc discutii la Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei, Casa de Pensii si Casa de Asigurari Sociale, astfel incat "joi sa venim cu o propunere de modificare astfel incat si aceasta situatie sa fie acoperita", a afirmat Teodorovici, citat de Hotnews.