Statia Internaţională Spaţială va putea fi văzută luna aceasta pe cerul Bucureştiului. Care sunt zilele şi orele anunţate de NASA

Marţi seară, de la ora 22.07 Staţia poate fi văzută pentru trei minute. Miercuri, de la ora 21.16, SSI poate fi urmărită patru minute, iar joi - la ora 21.08 - este vizibilă trei minute.

NASA a pus la dispoziţia pasionaţilor un serviciu prin care pot primi o notificare prin email sau sms pentru a afla din timp când Staţia Internaţională Spaţială trece pe deasupra oraşului lor.

Our Blue marble from the International Space Station

Have a great week.



#NASA pic.twitter.com/cYhRqu7lQZ