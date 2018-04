STEAUA (FCSB) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT ONLINE STREAM: Derby pentru titlu

STEAUA (FCSB) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT ONLINE STREAM. Meciul FCSB - CS Universitatea Craiova ţine capul de afiş al etapei a patra din play-off-ul Ligii I, ambele echipe fiind antrenate în lupta pentru titlu.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I FCSB se află pe primul loc al clasamentului, cu 35 de puncte, tot atâtea cât are şi CFR Cluj, a doua clasată, în timp ce oltenii completează podiumul Ligii I, cu 31 de puncte.

FCSB - Craiova Echipele probabile

FCSB (4-2-3-1): Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Nedelcu, Ov. Popescu - Man, Budescu, Fl. Tănase - Alibec

Craiova (3-4-3): Mitrovic - Popa, Kelic, Tiago - Martic, Mateiu, Zlatinski - Bancu - Burlacu, Băluță, Mitriță

FCSB și CS U Craiova se înfruntă, luni, ora 20:45, în direct la Digi Sport 1 în derby-ul etapei a 4-a din play-off. Cele două formații se află în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte, 35. CCA a stabilit, duminică, și brigada care va conduce partida de pe Arena Națională.

Istvan Kovacs (Carei) a fost desemnat arbitru de centru. Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Vasile Marinescu (București) și Ovidiu Artene (Vaslui). Rezervă va fi Florin Mazilu (Satu Mare), în timp ce observator a fost ales Aron Huzu (Sibiu).

În urmă cu doar câteva zile, invitat în cadrul emisiunii Digi Sport Special, Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului declara: "Nu aş vrea să câştigăm titlul cu vreo greşeală de arbitraj. Vă jur! Păi la meciul cu Beer Sheva, un jucător scoate mingea cu mâna de pe linia porţii. Şi nu s-a dat penalty, cu tot cu adiţional. Ceva incredibil. Am trecut prin nişte momente incredibile în acest an din cauza arbitrajelor. Nu ştiu dacă arbitru va fi Istvan Kovacs cu CS U Craiova, dar sunt convins că va încerca să facă un meci bun. În ultimele partide, nu am ce să-i reproşez".

STEAUA (FCSB) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT ONLINE STREAM: Echipa lui Nicolae Dică are șansa de a se distanța în fruntea clasamentului, după ce CFR a pierdut două puncte importante la finalul meciului cu Astra (1-1). În cazul în care roș-albaștrii se impun în fața Craiovei, vor avea un avantaj de două puncte în fața ardelenilor, cu șase meciuri rămase de disputat în play-off.

De partea cealaltă, în cazul unui succes, oltenii vor acumula 34 de puncte și ar arunca în aer finalul sezonului. În acest caz, podiumul ar fi format din CFR (36 de puncte), FCSB (35 de puncte) și Craiova (34 de puncte).

STEAUA (FCSB) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING TELEKOM SPORT ONLINE STREAM: Declarațiile celor doi antrenori

Antrenorul roş-albaştrilor, Nicolae Dică, spune că astfel de sacrificii (meciuri disputate de Sărbători) sunt necesare pentru fotbaliştii care îşi doresc să aibă succes în carieră. Faptul că un succes împotriva oltenilor ar însemna un nou pas spre câştigarea campionatului ar trebui să fie o motivaţie suficientă, consideră tehnicianul.

"Jucătorii trebuie să înţeleagă faptul că suntem aproape de a ne îndeplini obiectivul de a câştiga titlul şi pentru asta trebuie să facem sacrificii. Sunt momente când nu poţi fi cu familia la Sărbători. Ei şi-au ales meseria asta, au ales să joace fotbal şi ştiau de la început că se poate întampla şi aşa ceva", a declarat Dică, la conferinţa de presă de sâmbătă.

De partea cealaltă, deși Craiova suferă în ofensivă, Devis Mangia e optimist și promite că echipa sa va juca ofensiv cu FCSB, pe Arena Națională, în meciul de luni seara, transmis ÎN DIRECT la Digi Sport 1, de la ora 20:45.

"Putem marca în orice moment cu FCSB și să nu primim gol. Cu siguranță, vom reîncepe să marcăm. Avem jucători care au aceste calități. Să nu uităm că am primit un singur gol în ultimele șapte partide, deci să evidențiem și lucrurile pozitive.

Echipele care joacă împotriva noastră sunt foarte bune. Toată echipa este aptă, însă mai avem trei antrenamente până la meci", a spus Mangia, înaintea derby-ului din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1.

PELUZĂ - 5 LEI

TRIBUNA II - 20 LEI

VIP 3 - 50 LEI

VIP 2 - 75 LEI

VIP 1 - 100 LEI

12.000 de bilete a vandut FCSB pentru derby-ul cu Craiova, cu o zi inainte de marele meci. Casele de bilete vor fi deschise si maine, iar organizatorii se asteapta la o asistenta de aproximativ 20.000 de fani.

Care "Steaua" va atrage mai multi suporteri pe stadion saptamana viitoare? Sondajul la care au participat 2400 de fani pe sport.ro inclina spre FCSB.

Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale este alături de elevii lui Devis Mangia și își dorește ca CS U Craiova să se impună, în deplasare, după o pauză de 29 de ani.

”Universitatea Craiova nu a mai câștigat din ’89, în deplasare, la Steaua. Aș vrea ca de luni Știința să câștige din nou pe terenul roș-albaștrilor!”, este mesajul pe care Gică Popescu l-a transmis jucătorilor grupării oltene, îmbrăcat într-un tricou pe care era scris un mesaj pro Universitatea Craiova.

Gică Popescu a fost părtaș la acel succes și, recent, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal, și-a adus aminte de un moment extrem de important al meciului din urmă cu 29 de ani, care ar fi putut schimba soarta partidei. ”A fost și un moment important atunci. La 1-0 a ratat Balint un 11 metri. Erau jucători care au făcut apoi istorie la nivel de echipă națională. Mulți dintre jucătorii de la CM 90 și 94 se regăseau pe teren la acel meci”, a spus Gică Popescu.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I Etapa trecută, CSU Craiova a jucat împotriva celor de la CFR Cluj, meciul terminându-se cu o remiză albă.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I FCSB a obţinut a doua victorie din play-off, scor 1-0, împotriva celor de la CSM Poli Iaşi, printr-un gol superb înscris de Constantin Budescu.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I În ciuda victoriei cu Poli Iaşi, tabăra celor ce la Steaua pare măcinată de probleme fizice, într-o perioadă în care Nicolae Dică îşi joacă postul la echipă, păstrarea postului fiind condiţionat de cucerirea titlului în Liga I, notează prosport.ro.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I Mijlocaşul Florin Tănase s-a ales cu o lovitură serioasă în meciul cu Iaşi, în urma mai multor atacuri dure ale adversarilor, astfel că prezenţa sa pe teren, împotriva Craiovei, stă sub semnul întrebării. "Jucătorii de la Steaua trebuie să fie obişnuiţi cu laudele şi cu criticile. Din păcate nici jocul lui Tănase nu a mai fost atât de bun cu cel pe care îl lăudam acum două luni", a fost mesajul transmis de Helmuth Duckadam în urmă cu o lună.

FCSB - CSU CRAIOVA LIVE ONLINE STREAM - VIDEO LIGA I Dică are probleme şi în atac, acolo unde Denis Alibec e ieşit din formă, în timp ce Harlem Gnohere va juca măcinat de o accidentare până a finalul sezonului, aşa cum a recunoscut chiar antrenorul vicecampioanei.

FCSB - Craiova LIVE VIDEO. FCSB, interesată de Mangia?

Gigi Becali și Mihai Stoica au pus ochii pe Devis Mangia și l-ar vrea la FCSB, în locul lui Nicolae Dică, însă antrenorul Craiovei se ține tare înaintea duelului direct, de pe Arena Națională, transmis ÎN DIRECT de Digi Sport 1.

"Când un om care lucrează în fotbal este lăudat de alții, nu pot să spui decât mulțumesc, așa este civilizat să faci. În ceea ce privește aceste zvonuri, am trei ani de contract cu Craiova, așa că nu avem ce discuta", a fost răspunsul categoric al lui Mangia pentru Becali.

FCSB a obținut patru puncte în cele două meciuri disputate în sezonul regulat. Pe Arena Națională, a fost 1-1. Oltenii au deschis scorul, după un gol înscris de Alexandru Băluță (28). În actul secund, Harlem Gnohere a egalat (62).

În returul disputat la Severin, Craiova a fost surclasată de FCSB. Oaspeții au condus cu 3-0, după golurile înscrise de Gnohere (1), Teixeira (33) și Tănase (62). Larie și-a trecut în cont un autogol (66), dar și Kelic l-a imitat trei minute mai târziu (69). Același Kelic a readus Craiova în joc (72), iar Florinel Coman a stabilit scorul final, 5-2 pentru FCSB (83).

UPDATE: Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminică, după remiza din meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-1, că atacantul Denis Aibec s-a supărat că a pierdut banderola de căpitan de echipă şi s-a prefăcut accidentat.

"Alibec şi astăzi putea, numai că el e mai supărăcios. E alintat, a văzut că i s-a luat banderola şi acum. Nu mă supăr pe Alibec pentru că Alibec e Alibec. Chiar dacă greşeşte, chiar dacă îl doare, el scoate o lovitură şi marcăm gol. Banderola o va lua când nu va mai fi cu mâinile pe sus şi nu va mai protesta. Pentru că el e căpitan de pluton şi n-are voie", a spus Becali.

Patronul FCSB l-a criticat pe mijlocaşul Ovidiu Popescu, cel care a greşit la golul oltenilor. Becali a spus că Popescu nu mai joacă de când i-a dublat salariul, de la 6.000 la 12.000 de euro.

"Să luăm ce e bun. Şi ce a fost bun? Fotbalul numai la o singură poartă. S-a jucat la o singură poartă, 11 contra 11, ca la antrenament, cine dă gol la o poartă. Aşa fotbal nu se poate juca. Ce e rău e că te baţi singur. Ai un jucător care... Asemenea pasă la adversar eu nu prea am văzut în Liga I. Ovidiu Popescu, nu ştiu ce se întâmplă cu el. Acum îmi pare rău, nu trebuie să te pripeşti în viaţă. I-am dublat salariul, din 6.000 i-am făcut 12.000 şi acum nu mai joacă nimic. Cu 6.000 juca mai mult. Nu înţeleg de ce nu jucăm de la început, de ce nu dăm războiul de la început, de ce-l dăm numai în repriza a doua, asta e întrebarea mea şi trebuie să răspundă un specialist. De ce nu jucăm din primul minut aşa cum jucăm în repriza a doua. Nu a contat lipsa lui Budescu, pentru că am jucat numai la o singură poartă. Toate meciurile vreau să le jucăm aşa, la o singură poartă, ca să nu mai avem emoţii. Avem nevoie de un fundaş central şi de doi mijlocaşi centrali. Noi nu legăm jocul de la mijloc, acolo de unde se dă ora exact în fotbal. Pintilii este bun, dar el este distrugător mai mult. Ne trebuie un mijlocaş central, pentru că Ovidiu Popescu, îmi pare rău, nu este de Steaua. Stau mai liniştit cu Momcilovici fundaş central decât cu Larie. A fost ca o repetiţie pentru meciul de la Plzen, am odihnit jucătorii importanţi", a declarat Becali.

Echipa FCSB a terminat la egalitate, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (0-1), cu formaţia CS Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului Ligii I.

Echipa FCSB a terminat la egalitate, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (0-1), cu formaţia CS Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia şi a urcat pe ultima treaptă a podiumului Ligii I. Oaspeţii au deschis scorul prin Băluţă, în minutul 28, gazdele reuşind egalarea prin Gnohere, în minutul 62.

Min. 62: Lovitură liberă Steaua, GOL pe respingere Gnohere!

Min,. 45> 0-0 la pauză!

Min. 40, Gnohere, cea mai mare ocazie a FCSB, respinge greu Calancea.

*Gigi Becali s-a întâlnit cu jucătorii de la FCSB şi le-a promis o primă de câte 30.000 de euro dacă trec de Plzen. El i-a retras banderola de căpitan lui Alibec

Min. 28: STEAUA - CSU CRAIOVA 0-1, GOL BĂLUŢĂ!

Min. 17: Ocazie Tănase, steliştii cer penalty

Min. 12: Ocazie Craiova! Execuţie frumoasă a lui Zlatinski şi emoţii mari pentru gazde. Mijlocaşul bulgar a tras din prima, cu piciorul stâng, din afara careului, dar mingea a trecut puţin pe lângă poartă.

FCSB - Craiova, ora 21:00 Surprize mari în cele două echipe

Echipele de start:



FCSB: Niță - Enache, Bălașa, Momcilovic, Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Man, Tănase, Teixeira - Gnohere

Rezerve: Stăncioiu, Larie, Pleașcă, Szecui, Benzar, Grecu, De Amorim



CS U Craiova: Calancea - Dimitrov, Spahija, Barthe, Ferreira, Briceag - Screciu, Zlatinski - Gustavo, Băluță, Mitriță

Rezerve: Mitrovic, Kelic, Bancu, Rossi, Burlacu, Roman, Bărbuț

În această seară va avea loc unul dintre derby-urile Ligii 1. De la ora 21:00, pe Arena Națională se va disputa partida dintre FCSB și Craiova. Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1.

STEAUA - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE DOLCE SPORT. LIVE STREAMING DIGI SPORT. Ambele echipe vin după meciuri în cupele europene, iar cei doi antrenori vor face câteva modificări importante în echipele de start, pentru a odihni jucători în perspectiva partidelor retur din Europa.

Atmosfera înaintea meciului, între cele două echipe, este destul de tensionată, ținând cont de faptul că finanțatorul echipei a cerut dezafilierea oltenilor sezonul trecut, pe motiv că au desconsiderat competiția, când la meciul cu Viitorul au băgat copii.

Echipele probabile:

FCSB (4-2-3-1): Niță - Enache, Bălașa, Momcilovic, Morais - Pintilii, Popescu - Man, Teixeira, Tănase - Gnohere

CS U Craiova (4-2-3-1): Calancea - Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag - Screciu, Mateiu - Bărbuț, Băluță, Bancu - Mitriță

"Eu, când am semnat aici, am făcut-o pentru a câștiga titlul. Principalul obiectiv este să câștigăm titlul.

Cred că va dura puțin, toate echipele au făcut multe transferuri. Am văzut Clujul, care are o echipă foarte bună și care trebuie să își găsească forma. Cred că e nevoie de timp la toate echipele pentru a face un fotbal bun", a declarat Harlem Gnohere la Dolce Sport.

La Craiova ar putea debuta ultima achiziție, fundașul portughez Tiago Ferreira.

"Nu știu dacă voi juca, doar antrenorul știe. Eu sunt pregătit și îmi aștept rândul. Am ajuns de numai o săptămână, dar echipa m-a primit bine. Mă simt bine aici și sunt pregătit să joc și să ajut echipa", a declarat Tiago Ferreira la Dolce Sport.

Lăsat fără banderolă, Alibec are un mesaj pentru fani

Denis Alibec (26 de ani) a aflat că nu mai este căpitan al celor de la FCSB, după o decizie pe care a luat-o Gigi Becali și pe care finanțatorul a anunțat-o în vizita din cantonament, dar atacantul nu s-a demoralizat.

Din contră, internaționalul îi cheamă pe fani să vină în număr cât mai mare la meciul cu CS U Craiova, care se va disputa diseară, de la ora 21:00, pe ”Arena Națională”, ÎN DIRECT la Digi Sport 1, dar și pe digisport.ro și m.digisport.ro, EXCLUSIV pentru abonații rețelei de internet ai RCS-RDS.

”Avem nevoie să fiți alături de noi. Când sunteți în tribune, suntem mai puternici. Vrem să câștigăm și să rămânem singura echipă cu maximum de puncte.

Ne vedem la stadion!”, a postat Alibec, pe social media.

Becali a fost nemulțumit de comportamentul atacantului în ultima perioadă și de faptul că la meciuri nu se poate abține și riscă tot timpul să fie eliminat. În locul lui Alibec, primul căpitan al echipei va fiMihai Pintilii, al doilea va fi Constantin Budescu, iar cel de-al treilea Filipe Teixeira. Până în acest moment ordinea căpitanilor era următoarea: Alibec, Pintilii, Niță și Tănase.

Discursul ţinut de Becali în faţa echipei: "Aici e unitatea de elită Steaua!"

Supărat de faţa echipei în ultimele partide, Becali a făcut o vizită inopinată sâmbătă, în cantonamentul din Berceni. Patronul le-a ţinut un discurs fotbaliştilor înainte de a lua câteva decizii importante.

Aşa cum Digi Sport te-a anunţat în exclusivitate, principalul motiv pentru care Gigi a mers în cantonament a fost să îi anunţe pe jucători că vor avea o primă specială pentru confruntarea cu Plzen. Roş-albaştrii vor primi nu mai puţin de 30.000 de euro de om pentru calificare, o sumă impresionantă. Pe lângă acest anunţ mobilizator, latifundiarul a decis şi să îi ia banderola lui Alibec, dezamăgit de modul în care acesta s-a comportat. Tot timpul nervos, fostul vârf al Astrei nu mai pare jucătorul de anul trecut, când se integrase perfect în mecanismul echipei.

Becali a ţinut un discurs "războinic" în faţa echipei, menit să îi mobilizeze pe fotbalişti. Într-un interviu ProTv, acesta a dezvăluit ce le-a tranmis jucătorilor.

"Le-am spus că suntem mult mai valoroşi decât Plzen şi că noi putem câştiga la două, trei goluri diferenţă. Şi să ţina cont de un lucru: acum, în zilele noastre, fotbalul nu mai este doar un joc, este razboi. Acolo, în cantonament, e unitate militară, e unitatea de elită Steaua. Cine rezistă - rezistă, cine nu - pleacă la altă unitate. Dacă vor da totul, ca la război, se vor califica. A fost toată lumea în sală, am vorbit cu toată lumea şi am vorbit apoi pe rând, cu fiecare. Le-am spus din nou că fotbalul e război, că de-aia sunt miliarde de euro în fotbal", a dezvăluit Becali, pentru sursa citată.

Craiova - FCSB 2-5. Echipa lui Nicolae Dică a revenit pe locul unu în Liga 1, după mai mult de trei luni, în care a disputat 14 meciuri în competiția internă.

Astfel, FCSB fusese ultima oară pe prima poziție a ierarhiei după etapa a doua, pe 21 iulie, atunci când a detronat-o pe rivala Dinamo.

Au urmat apoi trei etape consecutive în care surpriza Botoșani a condus ostilitățile, înainte ca CFR-ul lui Dan Petrescu să fie prima, în etapa a șasea.

De atunci, ardelenii au condus autoritar, dar punctele pierdute în ultimele trei meciuri au ajutat-o pe FCSB să urce pe primul loc.

În cele 14 meciuri disputate în această perioadă, FCSB a înregistrat opt victorii, cinci egaluri și o înfrângere.

În acest moment, FCSB e pe primul loc, cu 35 de puncte, urmată de CFR (34 de puncte) și Craiova (32 de puncte).





