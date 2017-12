Supraoamenii dintre noi: CINCI OAMENI cu puteri neobişnuite. Ţi-ar plăcea să ai şi tu o astfel de abilitate?

Iata 5 oameni cu puteri neobisnuite.

1. Sirene adevarate

Cine nu si-ar dori sa faca scufundari la mare adancime fara sa fie nevoit sa care in spate tubul cu oxigen? Imagineaza-ti libertatea de a fi sub apa fara sa simti nevoia sa iesi la suprafata pentru aer. Bajau-Laut, un pescar din Sud Estul Asiei impreuna cu alti conationali de-ai sai sunt numiti sirene. Ei pot ramane sub apa aproape zece minute fara sa simta nevoia de a iesi la suprafata pentru a respira. Ei sustin ca pot face asta datorita unui control mental puternic.

2. Doamna cu ochi de vultur

Ti-ar placea sa poti recunoaste o persoana de la peste un kilometru distanta? Ei bine Veronica Seider, un stomatolog german, a intrat in Cartea Recordurilor pentru cea mai buna acuitate vizuala din lume. Ea vede mai bine de 20 de ori comparativ cu o persoana obisnuita. Nu doar ca poate identifica obiecte aflate la distante de 1,5 kilometri, insa poate vedea fiecare pixel atunci cand se uita la un ecran.

3. Barbatul fara somn

Somnul ocupa o treime din viata unei persoane obisnuite. Insa vietamenzul Thai Ngoc nu a dormit nicio clipa in ultimii 43 de ani. Barbatul a avut febra si de atunci nu a mai putut sa doarma. Un om obisnuit va incepe sa delireze dupa 72 de nesomn si, in plus, se poate alege cu probleme grave de sanatate. Insa, organismul lui Thai continua sa functioneze normal.

