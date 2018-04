Surpriză neaşteptată de Paşte, a fost eliberat pe o cauţiune extrem de modestă. Primele declaraţii ale avocaţilor

Actorul, unul dintre cei mai bine plătiţi din lume, urmează să părăsească închisoarea Jodhpur din Rajasthan (vestul Indiei) pe parcursul zilei, potrivit presei locale.



Mahesh Bora, unul dintre avocaţii starului de cinema indian, a declarat presei că a fost cerută o cauţiune de 50.000 de rupii (770 de dolari).



Salman Khan, în vârstă de 52 de ani, unul dintre cei mai în vogă actori ai industriei de la Bollywood, fusese găsit vinovat joi dimineaţă de un tribunal din Rajasthan pentru vânarea unor antilope dintr-o specie rară, în urmă cu 20 de ani.



Avocaţii săi au anunţat imediat că vor face apel, ceea ce are ca efect suspendarea aplicării pedepsei şi deschide calea pentru eliberarea condiţionată..



Salman Khan, care a pledat nevinovat în acest proces, a avut în mod repetat probleme cu justiţia din ţara sa.



În 2015, starul indian a obţinut în apel o răsunătoare achitare în procesul în care fusese judecat pentru moartea unei persoane fără adăpost, decedată în 2002 la Mumbai. În acel proces, actorul fusese acuzat că a strivit victima sub roţile automobilului său şi că a fugit de la locul accidentului. O procedură judiciară de contestare a respectivei decizii este în prezent examinată de Curtea Supremă a Indiei.



Într-un alt caz, petrecut în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi circumstanţe cu braconajul de antilope, Salman Khan a fost pus sub acuzare pentru faptul că ar fi ucis ilegal gazele protejate prin lege. Acele partide de vânătoare au stârnit nemulţumirea comunităţii din Rajasthan, ai cărei reprezentanţi se consideră apărătorii faunei locale - aceştia depunând o plângere împotriva actorului.



Condamnat în primă instanţă în dosarul gazelelor, starul bollywoodian, căruia fanii îi spun cu afecţiune "bhai" ("frate" în hindi, n.r.), a fost achitat în apel.



Toate aceste probleme cu justiţia nu afectează însă veniturile starului în box office-ul bollywoodian. Cel mai recent film al său, intitulat "Tiger Zinda Hai" ("Tigrul este viu"), a obţinut încasări de 85 de milioane de dolari.



Potrivit revistei Forbes, Salman Khan a câştigat în 2017 37 de milioane de dolari, ocupând locul al doilea în topul celor mai bine plătiţi actori de la Bollywood, după Shah Rukh Khan. De altfel, Salman Khan şi Shah Rukh Khan fac parte din topul 10 al celor mai bine plătiţi actori din întreaga lume.



Sâmbătă, numeroşi fani ai superstarului, adunaţi în faţa tribunalului, au scandat numele său în sunet de tobe, după anunţul eliberării sale iminente.