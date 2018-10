Tăriceanu, despre schimbul de experienţă cu Polonia în legătură cu Fondul Suveran de Dezvoltare: O reuniune foarte interesantă

"Am încheiat o reuniune, după părerea mea foarte interesantă, deoarece am putut să asistăm la o prezentare făcută de ministrul polonez al economiei şi dezvoltării economice, împreună cu preşedintele Fondului polonez de Dezvoltare, legată de modul în care a fost creat şi funcţionează Fondul polonez de Dezvoltare. I-am invitat pe cei doi oficiali polonezi având în vedere proiectul de creare a Fondului Suveran de Dezvoltare în România şi sigur că mi se pare normal în acest context să facem un schimb de experienţă, să vedem care este structura Fondului polonez, ce au gândit cei care l-au imaginat, cum funcţionează în momentul de faţă, care sunt riscurile - pentru că astfel de instrumente financiare lucrează cu un risc asumat şi am văzut şi care sunt rezultatele după aproape trei ani de funcţionare a Fondului polonez", a precizat Tăriceanu.



El a adăugat că nu sunt ''chiar identice'' cele două proiecte, arătând că nu există intenţia de a copia pe cineva, pentru că nu există două Fonduri de dezvoltare identice".



"Modul în care l-am imaginat noi Fondul polonez pare să aibă un câmp de acţiune ceva mai restrâns, ca instrument financiar în principal, dar au câteva rezultate notabile. Pot să vă dau exemplul achiziţiei unui pachet important din acţiunile Băncii PEKAO din Polonia, care aparţinea Grupului Unicredit şi care a devenit în acest fel o bancă poloneză importantă, astfel încât în momentul de faţă pe piaţa poloneză capitalul din băncile poloneze reprezintă 50%. În România probabil că el reprezintă mai puţin de 20%. Au făcut aceste lucruri cu scopul declarat de a stimula economia poloneză, capitalul polonez", a susţinut Tăriceanu.



Potrivit preşedintelui Senatului, modelele sunt diferite de la ţară la ţară, iar în România se impun două lucruri pentru a finaliza acest proiect - cadrul general de funcţionare a Fondului de Dezvoltare şi crearea propriu-zisă a sa.



"Într-un fel funcţionează în Polonia, în alt fel funcţionează în Franţa sau în Italia, în Germania şamd. Dar e interesantă experienţa lor. La noi nu este niciun impas, decât că trebuie două lucruri făcute. Întâi, adoptată prin ordonanţă de urgenţă probabil, care după aceea va veni la dezbatere în Parlament, cadrul general de funcţionare a Fondului de Dezvoltare - şi aici trebuie făcută o diferenţă între cadrul general de funcţionare, deci legislaţia aferentă care să permită funcţionarea lui şi crearea propriu-zisă, care ţin de o altă decizie. Şi probabil că în perioada următoare aceste lucruri vor fi clarificate la nivelul Guvernului atât în ceea ce priveşte cadrul legislativ general, cât şi soluţia concretă", a menţionat Tăriceanu.



Cât priveşte avizarea pozitivă a propunerii legislative, Tăriceanu a spus că acest aviz se va da în momentul în care "proiectul de ordonanţă referitor la crearea cadrului legislativ e unul cuprinzător şi care dă siguranţa că acesta este aşezat pe drumul cel bun".



La reuniune au mai participat preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, reprezentanţi din partea Guvernului şi din partea Opoziţiei.