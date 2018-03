TELEKOM SPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM Tottenham-Juventus, meciul serii în Champions League

TELEKOM SPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM Totenham-Juventus. În tur a fost 2-2, deși italienii au început în trombă și au controlat clar prima parte a jocului. Returul se anunță deschis oricărui rezultat, însă englezii vor să profite de faptul că Juventus nu este o echipă care să reziste mult la un nivel înalt.

TELEKOM SPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAM Tottenham-Juventus

ECHIPE PROBABILE

Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Son, Alli, Eriksen; Kane

Absenţi: Aurier

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanić, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro

Absenţi: Cuadrado, Bernardeschi, Mandžukić

Prestațiile recente ale celor două echipe arată cât de tare se anunță duelul de miercuri seara. Tottenham are o singură înfrângere în ultimele 22 de meciuri, fiind neînvinsă din 16 decembrie.

Juventus stă și mai bine la acest capitol. Nu a mai pierdut din 19 noiembrie și are o singură înfrângere în ultimele 27 de meciuri oficiale.

Al doilea duel al serii este meciul dintre Manchester City și FC Basel. Calificarea s-a lămurit din tur, când englezii s-au impus în deplasare cu 4-0, însă este de așteptat că elevii lui Josep Guardiola să nu-și menajeze adversarii nici în manșa a doua, deși tehnicianul spaniol ar putea ține câteva vedete pe bară.

Ambele partide încep de la 21.45, ora României. Tottenham Hotspur – Juventus Torino se vede pe Telekom Sport 1 și LOOK TV, iar Manchester City – FC Basel se vede pe Telekom Sport 2 și LOOK Plus.

Conform echipelor probabile anunţate de UEFA, Allegri îl va utiliza în atac pe Alex Sandro, care de multe ori evoluează în linia defensivă. Sunt toate şansele ca torinezii să nu aibă la dispoziţie un vârf veritabil în teren încă din primul minut. Nu pentru că aceasta ar fi strategia, ci pentru că atât Mandzukic, cât şi Higuain au probleme medicale. Croatul va lipsi cu siguranţă, în timp ce starul argentinian ar putea apărea pe teren abia în repriza secundă. Astfel, tridentul ofensiv al oaspeţilor ar putea fi unul cu totul inedit: Costa-Dybala-Sandro.

De cealaltă parte, şi Tottenham are un absent de marcă, pe fundaşul stânga Serge Aurier, suspendat. Locul său va fi luat de Davies. Totodată, Vertonghen este incert. În rest, Tottenham nu are probleme la nivel ofensiv, acolo unde Harry Kane, Gheata de Aur a Europei din acest sezon, cel puţin momentan, este anunţat titular.

În tur a fost 2-2, cu un joc neaşteptat de bun făcut de Tottenham, care a avut puterea de a reveni de la 0-2 pe tabelă încă din minutul 9. Totuşi, la italieni nu a evoluat deloc în acea partidă magicianul Paulo Dybala. Puştiul-minune al lui Juve şi-a revenit după accidentare, şi nu oricum! La primul său meci de la revenire, Dybala a înscris golul decisiv în partida jucată pe Olimpico împotriva lui Lazio, scor final 0-1.

Spurs au pierdut doar două jocuri pe teren propriu în acest sezon, cu Chelsea şi West Ham. În prezent, londonezii vin după şapte victorii consecutive acasă, două dintre ele cu Arsenal şi Manchester United. De cealaltă parte, Juventus se laudă cu o serie de zece victorii consecutive în deplasare!