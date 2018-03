Teodorovici: O ordonanţă de urgenţă cu modificări ale Codului fiscal va intra în şedinţa de guvern de joi

"Este un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru mâine în şedinţa de guvern. Una dintre principalele modificări este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot să opteze în a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar dacă vor să opteze, trebuie să aibă doi angajaţi şi capital social de minim 45.000 de lei", a explicat Teodorovici la Parlament.



Potrivit acestuia, o altă propunere vizează rambursarea taxei de mediu doar pe baza unei cereri care să conţină codul numeric personal.



"O altă modificare este aceea de a simplifica atunci când se solicită rambursarea taxelor de mediu. Astăzi, oamenii depun o serie de documente în copie ca dovadă şi simplificarea constă în faptul că acele persoane care doresc recuperarea acelor sume s-o facă doar prin simpla depunere a unei cereri în care este CNP-ul, iar noi verificăm baza de date că plata s-a făcut de către acea persoană şi să primească banii fără alte documente", a adăugat el.



O altă modificare vizează majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată ONG-urilor.



"Creştem pentru aceste structuri nonprofit care vin să sprijine din punct de vedere social, medical anumite nevoi", a spus Teodorovici.



Ordonanţa conţine şi prevederi referitoare la accizele la motorină, dar şi alte modificări 'care ajută mediul economic, ajută consumatorii", a mai spus ministrul Finanţelor.



Potrivit acestuia, după 1 ianuarie 2019, nu ar mai trebui modificat Codul fiscal pentru a se asigura stabilitate. Până atunci, arată Teodorovici, eventualele completări trebuie să vizeze doar beneficiul economiei.



"Doar dacă mai apar urgenţe vizavi de Codul fiscal să mai facem astfel de modificări. În caz contrar, efectiv, analizăm întregul Cod fiscal şi Codul de procedură fiscală articol cu articol, va fi în dezbatere publică şi o discuţie foarte clară cu toţi cei avizaţi, iar la final de iunie să postăm public forma finală a celor două acte normative extrem de importante pentru economie. Lăsăm iulie, august, septembrie, pentru o dezbatere publică şi mai largă, iar undeva pe final de an să adoptăm ultima modificare a Codului fiscal, dar, repet, doar măsuri care sunt în beneficiul economiei şi nimic altceva. După 1 ianuarie, să nu ne mai ţinem de Codul fiscal pentru că e nevoie de stabilitate", a subliniat Eugen Teodorovici.