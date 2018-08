Teodorovici: Rectificarea bugetară va fi votată săptămâna viitoare în Guvern

Eugen Teodorovici a declarat că a solicitat Administraţiei Prezidenţiale să spună dacă a fost convocat CSAT sau au fost iniţiate procedurile, dar nu a primit încă un răspuns, iar dacă nu s-a început procedura Guvernul va solicita convoca CSAT.



Referitor la tăierea bugetului Administraţiei Prezidenţiale, Teodorovici a spus că nu a primit de la această instituţie argumente în plus care să schimbe situaţia.



El a mai spus că aceia care sunt nemulţumiţi ar trebui să se plângă de execuţia bugetară slabă faţă de ceea ce au planificat la început de an, spunând că banii nu pot fi lăsaţi necheltuiţi.



"Nu scrie niciunde că un astfel de aviz este obligatoriu, dar s-a mers pe o cutumă şi s-a cerut acest aviz. Dar nu scrie nicăieri în lege că este obligatoriu un aviz de la CSAT, în 2015 s-au făcut rectificări bugetare şi nu a fost nevoie de niciun aviz de la CSAT", a afirmat Teodorovici, conform News.ro.



Ministrul a fost întrebat dacă mai aşteaptă un răspuns având în vedere că Administraţia Prezidenţială a transmis că se aşteaptă acordul tuturor membrilor CSAT pentru rectificare.



"Cât timp nu avem un răspuns clar din partea Secretariatului CSAT pentru un astfel de aviz, vom solicita noi convocarea CSAT", a declarat el.



Întrebat dacă săptămâna viitoare va fi votată în Guvern rectificarea, Teodorovici a spus că în mod normal da.



Administraţia Prezidenţială a anunţat marţi că, în prezent, secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) face demersurile necesare pentru obţinerea acordului individual al membrilor CSAT pentru emiterea unei hotărâri privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru 2018 al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.



Bugetul Administraţiei Prezidenţiale ar urma să fie redus cu 11,1 milioane de lei ca urmare a rectificării bugetare pe care Guvernul intenţionează să o facă, Preşedinţia acuzând că această rectificare nu are nicio legătură cu necesitatea consolidării bugetului naţional, ci este un instrument de sancţionare a instituţiilor nesubordonate PSD, Executivul apelând la o formă de sabotaj bugetar. În replică, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că instituţia nu are angajamente pentru tot bugetul alocat, refuzând să-şi modifice decizia.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, afirma, în 14 august, la Antena 3, că, după ce purtătorul de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis a susţinut declaraţia de presă privind reducerea bugetului Administraţiei Prezidenţiale la rectificarea bugetară, între ora 09.00 şi 20.00 în sistemul informatic au fost introduse contracte de aproximativ 20 de milioane de lei. Teodorovici susţinea că în urma acelor declaraţii a fost dispus un control la Administraţia Prezidenţială, dar şi la alte instituţii, şi au fost descoperite contracte neînregistrate, iar această situaţie va duce la sancţiuni.



Consilierul guvernamental Darius Vâlcov a declarat, sâmbătă, referitor la tăierea bugetului Administraţiei Prezidenţiale, că la rectificarea bugetară nu se acordă fonduri suplimentare „doar pentru că îţi doreşti tu să te plimbi cu bucătarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol".