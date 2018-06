THE FOUR-CEI 4. Cine se luptă în finala din 9 iunie. Cum să îţi votezi concurentul favorit FOTO

Ultima ediție "The Four – Cei 4" dinaintea finalei s-a difuzat sâmbătă, 2 iunie, şi a început cu și mai multe emoții pentru Cei 4, scrie click.ro. În public s-au aflat alături de ei toți cei care de-a lungul emisiunii au reușit să ocupe un scaun și care au șanse sa revină în marea finală: Angelo Simonică, Alex Florea, Lu Chan, Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Izabela Simion, Ruxandra Anania, Francesca Ilie, Dragoș Udilă și Amalia Uruc.

Ei au putut fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației "The Four – Cei 4" timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, însă numai doi dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, se vor întoarce direct în finala care va fi transmisă live.

Cine sunt finaliștii emisiunii "The Four - Cei 4"

VLAD MUSTA, 19 ANI. Chitara electrică este cel mai de preţ obiect al lui Vlad Musta, unul dintre finaliştii "The Four – Cei 4", așa că nu e de mirare că în copilărie și-a cumpărat singur una. "Cea mai importantă și plăcută amintire din copilărie rămâne momentul în care mi-am cumpărat chitara electrică... cu toți banii din casă...!", își amintește Vlad, râzând. Din fericire, familia sa și-a dat seama destul de repede de talentul lui, iar părinții l-au susținut să urmeze cursuri de specializare. "Aveam 15 ani atunci când am început să studiez chitara. De la 16 ani m-am apucat de canto cu doamna Crina Mardare și am reluat cursurile de chitară cu un alt profesor, iar experiența mea ca și instrumentist a crescut foarte mult. Așa am ajuns să fiu chitarist în diferite trupe", spune Vlad Musta, care este pentru prima dată într-o emisiune.

ALEXANDRA CRIŞAN, 26 DE ANI. Vocea care a fermecat o țară întreagă la „X Factor", în 2014, și despre care Ștefan Bănică spunea că ea ar fi trebuit să câștige, este finalistă la „The Four". Cu un look total schimbat și cu un bebeluș adorabil care a venit să o susțină din public, Alexandra e pusă pe fapte mari. Micuţul Bryan Ezra are doar 10 luni, dar deja este obișnuit să își însoțească mama la spectacole. "E obișnuit să meargă la cântări, îi place atmosfera aceasta, o are în sânge. Acasă, cum vede un microfon, începe să cânte", a povestit iubitul Alexandrei Crișan, care are grijă de Bryan în culisele "The Four – Cei 4". În acest fel, Alexandra a reușit să mai uite de emoții înainte să intre pe scenă.

MARIA COJOCARU, 27 DE ANI. Tânăra din Sibiu spune că și-a dorit să fie la "The Four – Cei 4" pentru a se putea exprima exact așa cum este. "Sunt bătăioasă, lupt pentru ce cred și voi lupta pentru fiecare moment pe care o să îl respir pe scaun", a mărturisit Maria, care a reușit să își îndeplinească scopul și a luat loc pe scaunul Francescăi Ilie. Acum este în finală şi speră să fie cu mai mult noroc decât la "Vocea României", de unde a fost eliminată în 2012.

MARCEL ROȘCA, 28 DE ANI. Solistul, care în cea de-a noua ediție a ocupat locul Amaliei Uruc, nu a reușit încă să atingă apogeul carierei sale, așa că a venit cu gânduri mari la "The Four – Cei 4". "Eu vreau să câștig acest concurs", a spus Marcel. "De când mă cunosc știu că aceasta este meseria mea și toată viața mea am dedicat-o muzicii. N-am avut o copilărie simplă, așa cum au avut mulți alți copii. Pentru mine o zi de școală se termina la 6-7-8 seara. Mereu aveam în spate vioara, pe lângă ghiozdan. Consider că am fost educat corect de către părinți și au știut să mă motiveze ca să merg până la capăt și să visez ca să am scopuri", a povestit Marcel, care încă încearcă să își facă loc în industria muzicală.

Cum îți votezi concurentul favorit la "The Four - Cei 4"

În finală, "Cei 4" trebuie să le țină piept, mai întâi, celor doi foști concurenți pe care voturile publicului i-au ajutat să revină în marea finală. După cele două dueluri, cei patru rămași se vor lupta între ei, pentru marele premiu "The Four – Cei 4"! Acesta nu este o sumă de bani, ci câștigătorul va "lua acasă" o întreagă echipă de specialiști din diferite domenii care îi va dedica timpul, resursele și toată experiența câștigată de-a lungul anilor petrecuți în industrie. Astfel, marele premiu "The Four – Cei 4" constă într-un contract de înregistrări muzicale și/sau management și impresariat artistic în valoare totală brută de 30.000 de euro.

Numele celor doi aleși de telespectatori pentru a reveni în luptă vor fi aflate sâmbătă, 9 iunie, la începutul emisiunii. Aceștia vor avea dreptul de a alege, pe rând, câte unul dintre Cei 4 pentru a-i provoca la duel. Câștigătorul va fi stabilit de telespectatori prin voturile trimise la numărul de telefon 1313. După cele două confruntări, Antonia, Feli, Cheloo și Carla's Dreams vor decide perechile care se vor duela dintre ei Cei 4 rămași pe scaune. La finalul fiecărei confruntări, tot telespectatorii vor fi cei care vor decide câștigătorul votând prin SMS, astfel că, la final, vor mai rămâne doi concurenți care vor lupta pentru ultima dată, pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro!