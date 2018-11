Theresa May, acuzată că vrea să sacrifice unitatea britanică pentru obţinerea unui acord asupra Brexitului

În scrisoarea respectivă, trimisă liderilor DUP - formaţiune care susţine guvernul May în parlamentul de la Londra - şi citată de cotidianul The Times, Theresa May explică faptul că Uniunea Europeană insistă ca Irlanda de Nord să rămână aliniată cu Republica Irlanda în privinţa reglementărilor, pentru a se evita revenirea la o frontieră fizică între cele două părţi ale insulei irlandeze.



Această soluţie, aşa-numita 'plasă de siguranţă' ('backstop' în engleză), ar interveni până la ajungerea la un acord privitor la viitoarea relaţie dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Theresa May a adăugat că 'nu va accepta niciodată o soluţie care ar diviza Regatul Unit'.



Scrisoarea sugerează, totuşi, că pentru Irlanda de Nord 'ar putea fi nevoie de soluţii de aliniere specifice în anumite scenarii'.



''Scrisoarea prim-ministrului este un semnal de alarmă pentru cei care acordă importanţă integrităţii preţioasei noastre uniuni şi pentru cei care doresc un Brexit real pentru întregul Regat Unit'', a scris pe Twitter, vineri dimineaţă, lidera DUP Arlene Foster.



Este vorba despre o 'trădare completă', a declarat pentru canalul Sky News purtătorul de cuvânt al DUP pentru Brexit, Sammy Wilson.



Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va părăsi blocul comunitar european la finalul lui martie 2019. Uniunea Europeană doreşte să nu fie creată o 'frontieră dură' între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât provincia Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europene.



Dacă acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabileşte o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona şi de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotărăşte în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar şi secundar al Uniunii Europene va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va deveni în acel moment o ţară terţă.AGERPRES/