Tichetele de concediu din spitalele ieşene, numărate pe spinarea pacienţilor: "Nu sunt bani!"

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, spitalele de stat trebuie să acorde în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 vouchere în valoare de 1.450 de lei fiecărui salariat. Cu toate acestea, managerii de spitale, în marea lor majoritate, susţin că încă nu au un plan exact pe care să îl urmeze, neştiind cum să acopere impactul bugetar pe care tichetele îl au, după impactul şi mai mare al măririlor de salarii din acest an. Reprezentanţii sindicatului Sanitas susţin că managerii de spitale şi-au arătat disponibilitatea, o parte dintre aceştia începând deja formalităţile necesare, în timp ce la alte spitale această problemă încă se află în stadiu de discuţie, din cauza lipsei ba­nilor.

„La construcţia bugetului, am făcut adresă către toate unită­ţile sanitare şi de asistenţă socială, să aibă în vedere şi biletele de va­canţă. Zilele trecute, am trimis din nou adrese către anumite unităţi ca să-i întreb în ce stadiu sunt şi ce au de gând, dacă le dau sau nu, acolo unde ştiu că lucrurile scârţâie. Fiecare instituţie şi le-a prins în buget în anumite intervale, fiind şi o chestie de finanţare. Spitalele nu au toţi banii odată, încerci să aduni lună de lună şi în a doua parte a anului să le dai. Însă dis­ponibilitate există", a declarat Iulian Cozianu, preşedintele Sanitas, filiala Iaşi, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Problemele cele mai mari sunt la spitalele cu număr mare de angajaţi, ai căror manageri spun că e vorba sume pe care nu ştiu dacă îşi permit să le asigure, mai ales având în vedere că peste 50% din buget reprezintă cheltuielile de personal. De exemplu, la Spitalul de Copii „Sf. Maria", care are 1.400 de angajaţi, impactul bugetar ar fi de aproximativ două milioane de lei.

„Situaţia nu este confortabilă deloc. Noi probabil le vom da treptat, pentru că suntem obligaţi să le dăm. Ne gândim să aşteptăm şi rectificarea bugetară, poate sunt spitale sau instituţii cu mai puţini angajaţi care îşi permit, însă la noi situaţia este mai dificilă", a precizat dr. Radu Terinte, managerul unităţii.

Astfel, pentru că efortul bugetar este unul mare, managerii unităţilor medicale se gândesc să dea voucherele în mod eşalonat, până cel târziu în luna noiembrie, cum este stipulat. Partea bună este că acestea pot fi folosite timp de 12 luni de la momentul primirii, astfel că cei care le vor primi mai târziu le vor putea folosi inclusiv pentru vara lui 2019.

„Noi am făcut un regulament, astăzi (n.r. - marţi) trimitem o notă internă în tot spitalul şi încercăm să eşalonăm în perioada iulie-noiembrie necesarul de fonduri, ca efortul bugetar să nu fie foarte mare. Nu putem să dăm doar în perioada de vară, pentru că suma este mare, pacienţii sunt mai puţini, şi ca atare eşalonăm pe mai multe luni. De exemplu, acum am trimis la minister un buget doar pentru luna iulie, unde sunt prinse voucherele de vacanţă. Mai exact, am luat tot personalul, l-am înmulţit cu 1.450, cât este valoarea voucherului de vacanţă, şi am împărţit la numărul de luni din perioada iunie-noiembrie şi am pus suma doar pe luna iulie. Vom da aceste vouchere, am început să facem demersuri în sensul acesta", a declarat ec. Mirela Grosu, managerul IRO. Aceasta a mai explicat şi că vor fi acordate proporţional cu timpul lucrat în ultimul an de zile. De exemplu, un proaspăt angajat de doar câteva luni nu va primi aceeaşi valoare precum un angajat cu vechime, iar cei care nu vor să beneficieze de tichete, din diferite motive, vor face o declaraţie pe propria răspundere în care să men­ţioneze acest lucru.

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva", unde sunt 385 de angajaţi, suma necesară ajunge în urma unor calcule la 600.000 de lei, reprezentanţii unităţii spunând că nu o resimt ca o pierdere, fiind vorba despre drepturi ale salariaţilor, acelaşi lucru fiind susţinut şi de cei de la Spitalul de Neurochirurgie, unde sunt 760 de angajaţi. „Încă nu am luat o decizie în acest sens, însă, fiind drepturi prevăzute prin lege, suma este prinsă în bugetul spitalului. Este într-adevăr vorba despre o sumă importantă", a precizat dr. Lucian Eva, managerul spitalului.

Pe de altă parte, alţi manageri de spital, după ce şi-au făcut calculele pentru a vedea care va fi impactul bugetar, susţin că nu ştiu în ce măsură vor putea oferi tichete de vacanţă angajaţilor, din cauza faptului că nu se încadrează din punct de vedere financiar, mai ales ca urmare a măririlor salariale din ultima perioadă. Acesta este cazul Spitalului de Pneumoftiziologie, unde pentru a acoperi suma necesară acordării tichetelor pentru întreg personalul este nevoie de 160.000 de lei pe lună, bani pe care aceştia nu îi au. „Am vorbit cu sindicatele şi, dacă vom identifica financiar bani din veniturile proprii ale spitalului, vom da cu plăcere, pentru că este vorba despre drepturile personalului, dar în momentul de faţă nu avem aceste fonduri. Pentru patru luni ar fi cam 600.000 lei, bani pe care nu-i avem. Atâta timp cât eu am o sumă destul de mare alocată din bugetul din spital pentru salarii, în momentul de faţă nu ne permitem fonduri suplimentare din bugetul spitalului. Poate alte spitale îşi permit mai multe, dar noi 65% am dat pe salarii, aşa că, deşi îmi pare rău, nu avem de unde", a explicat dr. Cristina Grigorescu, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie.