Tily Niculae, dezvăluiri despre soţ: "Era împreună cu Raluca Lăzăruţ. L-am întrebat direct..."

Tily Niculae şi soţul său, Dragoş Popescu, sunt împreună de 12 ani şi, în ciuda diferenţei de vârstă de 10 ani dintre ei, cei doi se iubesc enorm.

"Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că aşa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei, eu am simţit, cu toate că el s-a panicat. Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit şi un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetiţa noastră. L-am cunoscut pe vremea când eu jucam în primul serial de la Prima TV, “În familie”, şi el era contabil la televiziunea respectivă. Dar eu eram minoră aşa că nu s-a întâmplat nimic între noi atunci. Însă, peste patru ani, l-am reîntâlnit pe stradă, pe trotuar. El era împreună cu Raluza Lăzăruţ, erau amici. Când l-am văzut i-am sărit în braţe şi l-am întrebat direct dacă este cu ea sau nu. Mi-a zis că nu şi a doua zi eram împreună la mare.” a dezvăluit Tily Niculae în emisiunea Love is Fun.