Tinerii care au bătut crunt un bătrân în pasajul din Braşov rămân în arest

Tinerii care în urmă cu aproape o lună au snopit în bătaie un bătrân în pasajul din Braşov rămân în arest. Magistraţii au prelungit cu 30 de zile mandatele de arestare ale celor doi. Aceștia l-au lovit de 21 de ori pe bătrân. Ceplinsche Adrian (18 ani) şi Mircea Mihai Constantin (23 ani) vor mai rămâne în arest încă 30 de zile. Magistraţii Tribunalului Braşov au decis să le prelungească mandatele de arestare. Cei doi se află după gratii de la 1 aprilie. Cei doi agresori au fost acuzaţi iniţial de lovituri şi alte violenţe şi tulburarea liniştii publice. Anchetatorii au schimbat încadrarea faptei în tentativă de omor. Potrivit anchetatorilor cei doi inculpaţi nu au urmărit să îl omoare pe bătrân, dar au acceptat posibilitatea că acesta ae fi putut deceda în urma loviturilor. Ei riscă până la 12 ani de închisoare dacă vor fi găsiţi vinovaţi.



Atacul a fost unul extrem de violent şi a fost surprins de o cameră de supraveghere aflată în pasaj. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit fără milă, împins pe scări şi bătut în continuare, deşi era inconştient. Atacul a durat 38 de secunde, timp în care bătrânul a fost lovit de 21 de ori. De 9 ori cu pumnii şi de 12 ori cu picioarele. Majoritatea loviturilor au fost în zona capului, feţei şi a coastelor. Victima are multiple leziuni pe faţă, nasul dislocat, şi-a pierdut câţiva dinţi şi era să rămână paralizat.



Motivul atacului este încă sub semnul întrebării. Bătrânul a oferit mai multe variante niciuna nefiind confirmată încă de anchetatori. Nici agresorii nu au făcut lumină în acest caz. Mircea Mihai Constantin are 23 de ani şi era barman, iar Ceplinsche Adriael are 18 ani şi era muncitor necalificat. Unul dintre ei a declarat că era băut şi nu îşi aduce aminte nimic, iar celălalt spune că bătrânul le-a făcut observaţie în timp ce stăteau în faţa pasajului şi de aici a început totul.