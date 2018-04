Tipuri de femei de pe site-urile de dating, ocolite de bărbaţi

Iata câteva tipuri de femei de pe site-urile de dating, pe care barbatii nu le invita la intalnire.

1. Domnisoara cliseu

Este tipa care la descriere are chestii banale: "imi place sa rad si sa ma distrez", "imi plac filmele bune, mancarea buna", "imi iubesc familia" etc. Pana la urma, tuturor ne place sa radem, sa ne uitam la filme bune si cu totii ne iubim familia. Daca vrei sa fii observata, cu siguranta trebuie sa scrii in descriere ceva ce te diferentiaza de restul.

2. Domnisoara poze in baie

Sunt femeile care se pozeaza singure in oglinda de la baie pentru ca, probabil, nu au prieteni pe care sa-i roage sa le faca o poza.

3. Domnisoara "am fost peste tot"

Aceasta femeie nu are la profil poze cu fata ei, ci cu locurile pe care le-a vizitat. Ideea este, insa, ca barbatii nu sunt interesati de locurile pe care le-ai vizitat pe banii tai, ai parintilor sau ai fostilor iubiti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.