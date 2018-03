Tocană de iepure

Mod de preparare Tocana de iepure

Se portioneaza iepurele, se spala si la lasa la scurs, pret de cateva minute, apoi se pune intr-o tigaie la prajit, se presara putin condiment, tarhon, salvie si boabe de coriandru si se lasa sa se rumeneasca, usor, se adauga morcovul taiat rondele, gogosarul, ardeiul gras, ardeiul capia, tocate, vanata, taiata in feliii si se pune un capac, peste tigaie, lasand sa fiarba totul la foc mic. Se amesteca usor din cand in cand. Cand legumele sunt patrunse si gusturile s-au intrepatruns, se adauga patlagelele galbene, tocate marunut (se pot adauga orice fel de patlagele, de exemplu rosii, caci se gasesc peste tot in comert, eu am pus galbene, deoarece am in gradina si gustul este unul deosebit, la fel si culoarea) si se fierbe totul la foc potrivit. Se mai potriveste de sare si dupa ce totul este fiert, se opreste focul si se adauga cateii de usturoi, taiati in felii fine. Se pune capacul pe tigaie si se lasa pret de cateva minute sa se imprastie aroma usturoiului.

Sa aveti pofta dragilor si sa stiti ca este o reteta deosebit de delicioasa!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro