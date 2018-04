Top 10 poziţii pentru cele mai tari orgasme

Oricum, expertii sustin ca, da, vorbim in mod clar despre pozitii sexuale care favorizeaza orgasmul, ajutandu-ne sa-l obtinem si sa traim placeri greu de imaginat. Noi vi le impartasim si va oferim, astfel, cele mai bune 10 pozitii pentru cele mai tari orgasme pe care le-ati trait vreodata!

1. Pozitia fluturelui sau pozitia modificata a misionarului

Femeia sta pe spate, cu soldurile insa spre marginea patului, iar barbatul penetreaza. In momentul penetrarii, ea isi pune picioarele in jurul umerilor lui si se poate misca usor inainte si inapoi, atat cat ii permite unghiul pozitiei. Stimularea din aceasta pozitie este de mare senzatie, iar penetrarea foarte adanca, astfel incat poate duce la orgasm vaginal si pot crea contractii mari si dese in valuri de placere.

2.Tehnica coitala modificata

Cuplul incepe penetrarea in pozitia misionarului. Apoi, barbatul ii va permite femeii sa-si stranga picioarele unul langa altul, intre ale lui. Astfel in timpul penetrarii, barbatul va stimula puternic toata zona clitoridiana a femeii, producandu-i orgasme innebunitoare (mai ales pentru femeile care prefera stimularea clitoridiana).

3. Cu sceptrul in mana

Ambii parteneri o pot executa, desi celui care sta deasupra s-ar putea sa-i fie mai usor, totusi. Formati un cerc din degetul mare si cel aratator, cu care sa cuprindeti penisul la baza lui. Trageti pielea pana jos, astfel incat sa dezveliti complet santul balano-preputial. Acolo sunt concentrati cei mai multi nervi ai penisului, asa ca incercati penetrarea in acest mod.

