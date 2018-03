Totul despre Luna Noua în Peşti pe 17 martie! Este doar o dată pe an! Ce răni adânci îţi ies la suprafaţă în funcţie de zodie

Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018.

Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu.

O Luna Noua este un moment magic in care cele doua luminarii, cele mai importante corpuri ceresti Soarele si Luna, vin impreuna pentru a reincepe un nou capitol si a scrie o noua poveste.

Luna Noua in Pesti este doar o singura data pe an. Doar o data avem ocazia de a ne cufunda in apele Pestilor, sa exploram un intreg univers, misterios si fara de final.

Pestii sunt cameleonul zodiacului, deci ne pot pacali in descrierea lor.

Pestii absorb energia din jurul lor. Orice simti, simt si ei. Si daca tu nu simti nimic, nici eu nu vor simti. Pentru ca au o ciudata abilitate de a deveni una cu lumea din jurul lor, Pestii pot fi totul sau nimic.

Pestii sunt semnul sacrificiului.

Din acest punct de vedere, Pestii si Chiron au destul de multe in comun.

Poate ca esti familiarizat cu prototipul lui Chiron, vindecatorul de rani.

Acest arhetip vine dintr-un episod dintr-o faimoasa legenda greceasca, cand Hercule l-a ranit din greseala pe Chiron cu o sageata otravita cu sangele lui Hydra.

Sagetile inmuiate in sangele Hydrei erau cunoscute ca provocand rani dureroase ce nu se vindecau niciodata. Dar intrucat Chiron era nemuritor, el nu putea muri dar nu era in stare nici sa se vindece.

De aceea Chiron in harta ta natala arata care sunt ranile care nu se vindeca niciodata. Ranile lui Chiron nu sunt vina ta, ele nu sunt rezultatul actiunilor tale gresite sau rele. Chiron a trebuit sa sufere pur si simplu pentru ca era nascut nemuritor. Chiron este acea rana pentru care nu poti sa faci nimic.

