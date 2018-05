Tragedie în familia unui mare artist român: "Azi am smuls o parte din suflet, care a plecat cu tata!"

Clipe negre se petrec în familia cântărețului Adrian Daminescu, după ce a fost lovită de o tragedie. Vestea tristă a fost făcută de soția celebrului artist, Daniela. Susținătorii cuplului le-au trimis gândurile lor senine și mesaje de condoleanțe emoționante.

Socrul lui Adrian Daminescu a murit, iar el, dar mai ales soția sa sunt devastați de durere. Daniela Daminescu a așternut pe internet câteva rânduri care te cutremură la fiecare cuvânt citit.

„Azi l-am privit ultima oară pe TATA, fizic. NICIODATĂ nu îi voi uita chipul, bunătatea din privire, zâmbetul cu care a încercat până în ultima clipă să ne încurajeze pe toți și mai ales ultima comunicare vizuală în care mi-a lăsat de înțeles că... asta e, s-a terminat... pentru că nu mai putea comunica verbal. Încerc să mă adun și TREBUIE SĂ O FAC, TREBUIE SĂ MERG MAI DEPARTE, am învățat să trăiesc cu amintirile celor dragi încă de acum mai bine de 15 ani, pot să controlez aceste amintiri și O SĂ O FAC în continuare (...) Azi am mai smuls o parte din suflet, care a plecat cu TATA. Mă dor toate, nu am parte din corp, suflet, minte care să nu fie afectată, dar E NORMAL. DRUM BUN, TATA, și, de ACOLO, DE SUS,TE ROG AJUTĂ-NE CAND SIMȚI CĂ AVEM NEVOIE!", a scris soția lui Adrian Daminescu, pe Facebook.

„Ufff, Daniela.. Dumnezeu să vă protejeze și pe voi. Să îți dea putere să treci și peste această pierdere. Sunteți oameni minunați cu suflet mare!!... Îmbrățișez cu drag...", „Multă dragoste și gânduri luminoase de la Titu!", „Sănătate și multă putere! Vă iubim mult" sunt trei dintre comentariile lăsate de fani.

În urmă cu câteva ore, soția artistului le-a mulțumit tuturor pentru mesajele trimise.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au transmis gândurile lor bune și au fost alături de noi, ajutându-ne să trecem mai ușor prin momentele grele pricinuite de pierderea tatei. Dumnezeu să vă protejeze de rele și viața să vă fie liniștită și luminoasă.", a mai scris Daniela Daminescu pe pagina ei de Facebook.

sursa: cancan.ro