Traian Băsescu anunţă sfârşitul coaliției: Tăriceanu e trădător de profesie, negociază orice, PSD nu se mai poate baza pe el

Fostul președintele Traian Băsescu îndeamnă opoziția să depună cât mai repede o moțiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă, arătând că actualele probleme ale coaliției cresc substanțial șansele ca aceasta să treacă.

Mai mult, Băsescu arată că finalul coaliției PSD-ALDE va veni de la Tăriceanu, acesta fiind un "trădător de profesie" care a trădat toate partidele cu care a colaborat și mereu este dispus la negociere pentru o nouă trădare.

"E timpul unei moțiuni de cenzură, are șanse de reușită, cum nu ar fi avut în altă perioadă. Sunt tensiuni în PSD, sunt certuri cu Țuțuianu, cu firea, e o fisură în PSD. PSD are probleme majore, e în conflict cu UDMR. În coaliție sunt tensiuni majore, cu ALDE. Economia a intrat în derivă. Avem inflație mare, depreciere accelerată a monedei naționale, avem creștere de preț cu 16% la gaze, care se va reflecta în factura de încălzire. Avem zero absorbție pe fonduri europene, avem pesta pornică și un guvern care e contestat de la Bruxelles. E o nevoie acută de o departajare de această alianță PSD - ALDE. De multe ori, PNL votează alături de PSD și ALDE.

E posibil ca moțiunea să treacă, sunt mulți politicieni de la PSD care înțeleg riscul ca România să intre în președinția Consiliului cu Viorica Dăncilă.

Coaliția va rezista cât vrea Tăriceanu, că e trădător de profesie. Tăriceanu e în stare să negocieze orice. PSD nu poate să se bazeze pe Tăriceanu. Nu există partid pe care Tăriceanu pe care să nu îl fi trădat. Și-a trădat toți partenerii.