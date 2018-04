Traian Băsescu, despre protocolul SRI-Parchet: Aşa cum este formulat poate da loc la interpretări şi abuzuri

"Recunosc ca l-am citi pe diagonala. Nu pot sa il judec decât cu o munca titanica. De ce imi e greu sa ma pronunt. Trebuie citit cu migala si sa cauti in legile invocate. Trebuie sa cauti carui articol din protocol carei legi și ce lipseste. Imi este clar ca asa cum este formulat poate da loc la interpretari si abuzuri. El trebuie judecat de CSM si anume de judecatori. Ce mi se pare incorect. Prin constitutie aceste institutii au stapan. SRI are ca stapan comisia de control. Trebuia ca acea comisie sa aiba protocolul dinainte sa fie semnat, iar Parchetul General trebuia sa se duca la CSM. Sa spuna, acesta este proiectul, ce ziceti. Presedintele nu are drept de control", a subliniat Traian Băsescu la România TV.

Acest protocol ma surprinde că este lung şi neclar. "Nu inteleg cum putea functiona, SRI il informeaza pe procuror, dar el e obligat in 60 de zile sa ii spuna de urmare. Aflam ca foarte putin procurori au cunoscut acest continut al protocolului. Ei lucrau toti cu informatii de la SRI. Oamenii astia nestiind protocolul in ce baza actionau. Prin ordin al sefului DNA", se întreabă retoric Băsescu.

"Comunicare operativa inseamna si ca spune ca Basescu are 1 milion de dolari si ma aresteaza, pe vorbe. Te aresteaza si dupa constata ca nu ai luat milionul. Cred ca sunt exagerari care au si dus la alte exagerari si nu va ascund ca suspectez din acest protocol ca de multe ori s-au primit informari dupa care procurorii au tinut sa le valorifice cautand denuntatori care sa confirme. Stiu un dosar in care un domn a dat 9 declaratii in care a spus ca nu a dat banii si la a 109 a spus ca i-a dat unui ministru, apoi ministrul a fost arestat. Serviciul nu poate sa dea decat informatii. El nu poate sa dea procurorului indicatii. Nu poate! Procurorul este satpanul dosarului", a punctat fostul preşedinte.

Eu nu aş cere revocarea lui Kovesi

"Iohannis trebuie sa aiba in vedere utilitatea lui Kovesi in fruntea DNA, doi, impactul extern, Romnaia vrea in Shengen. Va fi un dezastru. Iohannis nu are o simpla hotarare de luat. Este complicat. Eu nu as revoca-o pentru a proteja interesele Romaniei, dar as pune-o sub control".