Traian Băsescu: Kovesi a făcut un efort formidabil în 2015 şi în 2016 să demonstreze că poate să-i fie utilă lui Iohannis

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat activitatea şefei DNA în contextul raportului Inspecţiei Judiciare trimis către CSM. "Din 2015-2016 am inteles ca e in stare sa faca orice pentru cariera ei. Ce a facut in cazul Microsoft e o proba ca pentru aceasta doamna nu are relavanta omul, ci interesele ei. A decrebilizat instituia. Pana la urma institutiile conteaza intr-un stat. Kovesi se pare ca administrează acea institutie in favorea intereselor ei de publicitate", a declarat Traian Băsescu la România TV.

Senatorul PMP a subliniat că şefa DNA a mintit cu nerusinare ca prin noile legi ale justiţiei au fost subordonaţi politic procurorii. "În aceste legi noi este intarita independenta procurorilor", consideră Băsescu.

Traian Băsescu a amintit că în dosarul Microsoft România a pierdut funcţia de vicepreşedinte al Băncii Europene de Investiţie. "Mihai Tanasescu era vicepresedinte al BEI. Reusise si Romania sa promoveze un om la BEI, dar a pierdut automat funcţia când a început ancheta în cazul Microsoft. Va pot spune un lucru cert. 8 firme sunt implicate si în dosarul Microsoft si EADS. De asemenea, nu lipsesc din aceste dosare marii artişti Florică şi Pescariu".

"Portocală e unul din procurorii de elită ai lui Kovesi. Cu certitudine în Parchete nu există doar un Negulescu. Avem o livadă de "portocali"", a punctat Băsescu.

"Trebuie spus foarte clar că urgenţa numărul 1 în momentul de faţă, în ceea ce priveşte DNA-ul, este reabilitarea credibilităţii instituţiei, pentru că au avut atâtea eşecuri în ultima perioadă încât ceva trebuie să se întâmple acolo. Noile legi ajută foarte mult la credibilizarea instituţiei, la nivelul Parchetului General, pentru că DNA-ul e parte a Parchetului General, pentru că nu mai permite să aducă procurori de parchet de judecătorie să îi faci procurori de parchet general. (...) Trebuie adus DNA-ul măcar la nivelul şi credibilitatea pe care le avea în timpul lui Morar, când nu prea plecau dosare fără probe consistente. Au fost dosare ratate şi în timpul lui Morar, şi e firesc să fie un procentaj de rateuri ale procurorilor, dar ce se întâmplă acum, cu dosarele, în ultima perioadă, este inacceptabil", a spus Traian Băsescu.



Liderul PMP a mai afirmat că nu ştie ce decizie va lua preşedintele Klaus Iohannis după finalizarea raportului Inspecţiei Judiciare, dar, în opinia sa, şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar trebui schimbată.



"Mi-e foarte greu să vă spun ce decizie va lua preşedintele. Dacă ţine la instituţie ar trebui să o schimbe destul de repede. De asemenea, ministrul Justiţiei ar trebui să aibă o atitudine după finalizarea raportului Inspecţiei, nu mai poate rămâne aşa", a mai precizat Băsescu.



Totodată, fostul şef al statului a acuzat-o Laura Codruţa Kovesi că a minţit într-o declaraţie acordată Euronews, în care ar fi spus că, prin modificările legilor justiţiei, procurorii au fost subordonaţi politic, când de fapt este întărită independenţa magistraţilor.