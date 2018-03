TRIPLA CRIMĂ DE LA BRAŞOV, dezvăluiri incredibile de la raportul toxicologic. Criminalul avea o rană în dreptul inimii

Procurorii au solicitat prelevarea de probe de sânge şi de urină de la Florin Mircea Buliga marţi în timp ce acesta se afla la audieri şi după ce în maşina au fost găsite droguri. Bărbatul nu s-a opus. Analizele au arătat însă că bărbatul consumase canabis. Momentul în care s-a drogat nu a putut fi clar stabilit şi s-a solicitat o analiză toxicologică completă care va fi efectuată la Institutul Mina Minovici. Criminalul ar fi putut consuma drogurile cu câteva zile înainte de crimă, în ziua crimei sau după ce şi-a ucis familia. Substanţa detectată în sângele lui Florin Mircea Buliga este Tetrahidrocanabinol, pe scurt THC. Este substanţa activă principală din canabis. „Am primit rezultatele preliminare ale analizelor care arată prezenţa unei substanţe care se regăseşte la consumatorii de canabis. Am solicitat o expertiză completă care se va efectua la Mina Minovici şi care ne va arăta momentul exact în care au fost consumate substanţele. Droguri au fost găsite şi în maşina suspectului, iar dosarul a fost înaintat la DIICOT pentru cercetări”, a declarat Daniel Dancă, procurorul de caz.

Florin Mircea Buliga a recunoscut că era un consumator ocazional de droguri. A susţinut însă vehement că nu a consumat droguri în ziua crimei. Avocatul din oficiu care l-a reprezentat la audieri a declarat că i s-a părut că bărbatul are comportamentul unei persoane drogate. „Cinci ore cât am stat cu el la audieri, nu mi s-a părut a fi coerent. Cât am stat acolo a fost foarte agitat şi a băut doi litri de apă. Părerea mea personală este că avea un comportament clasic ar consumatorilor de droguri. Este doar părerea mea, dar cred că aceste substanţe ar fi putut fi un factor declanşator. A şi recunoscut că mai consuma ocazional droguri şi substanţe interzise s-au găsit şi în maşina sa”, a declarat avocatul Daniel Diaconu. Buliga a fost dus astăzi la serviciul de medicină legală Braşov pentru o examinare fizică. Legiştii au constatat că are în drepul inimii o rană superficială pe care, după cum el însuşi declară, şi-a provocat-o în încercarea de a se sinucide. Mai mult, s-a observat şi o zgârietură pe obrazul bărbatului, plagă despre care Florin Buliga a spus că i-a făcut-o soţia, în lupta ei disperată pentru viaţă.