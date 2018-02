Trucuri simple să scapi de energiile negative din casa ta. Le poţi aplica şi la birou

Casa ta, dar si biroul, ar trebui sa fie locuri sigure, in care sa te simti confortabil si in care sa iti manifesti creativitatea la cote inalte. Aceste lucruri sunt extrem de importante pentru sanatatea fizica, mentala si spirituala a fiecarui om. In propria casa si la birou n-ar trebui sa te simti ca intr-o inchisoare sau intr-un loc stramt care te sufoca pur si simplu.