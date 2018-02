Tudorel Toader: Sunt convins că există dezinformări la nivel european privind situaţia din România VIDEO

"Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale şi modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile justiţiei au respectat tehnica legislativă. CCR se raporteaza la standardele Comisiei de la Venetia", a punctat Tudorel Toader pentru România TV.

"Preocuparea generala e adoptarea unor legi care sa nu incalce autonomia magistratilor in general. Voi avea mai multe intalniri cu lideri de grupuri sau cu grupuri din Parlament. Eu sunt aici pentru a explica faptul ca legile justiţiei au fost adoptate cu respectarea normelor constitutionale si prevederilor europene. Încerc sa reduc distanta dintre perceptia publica si realitatea adoptarii legilor pentru ca sunt multi care comenteaza legile, dar de multe ori fara sa citeasca respectiva lege. Sa depasim momentul mie nu-mi place, eu nu vreau. Sa ajungem la momentul argumentelor".

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marţi, la Strasbourg, că există dezinformări la nivel european în legătură cu situaţia din România, spunând că nu ştie de unde provin.



Întrebat, într-o declaraţie pentru jurnaliştii români, dacă are senzaţia că există dezinformări la nivel european legate de situaţia din România, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' că există astfel de dezinformări.



"N-am senzaţia, am convingerea. Nu ştiu din ce provine (această convingere - n.r.), dar cu siguranţă - din moment ce mai mulţi discută aceeaşi problemă, şi înţelegerea, percepţia (...) e diferită - e ceva. Din necunoaştere sau din dezinformare, poate şi din alte considerente", a declarat jurnaliştilor români Tudorel Toader, după o întâlnire cu uşile închise cu Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European, în contextul în care legislativul va dezbate miercuri după-amiază modificările la sistemul de justiţie din România şi posibila ameninţare la adresa statului de drept.



Ministrul Justiţiei s-a declarat 'onorat' şi a spus că l-a 'bucurat' faptul eurodeputaţii cu care s-a întâlnit marţi "au acordat atenţie explicaţiilor, spuselor mele, ceea ce cred că este bine, ceea ce cred că poate fi de natură să ducă la mai buna înţelegere a modificărilor".



"Obligaţia noastră este de a explica în mod corect, de a explica la timp, de aceea voi face şi un departament, un colectiv de comunicare la Ministerul Justiţiei pentru ca să comunicăm mai mult, poate mai bine, eventual poate - ceea ce nu am făcut până acum - să răspundem acelor mesaje care nu concordă cu realitatea, fără ca să fac referire la ceva anume", a mai spus Toader.



El s-a mai declarat convins că nu se pune problema activării Articolului 7 din Tratatul UE în cazul României.



"În România nimeni n-a pus la îndoială deciziile Curţii Constituţionale. În România nimeni n-a spus vreodată că nu modificăm legea - Cod Penal, ce-o fi el - în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. În România deciziile sunt definitive, sunt general obligatorii, produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Nu veţi găsi nicio decizie, de admitere sau interpretativă, care să nu fie luată în considerare de legiuitor, parlament sau guvern ca legiuitor delegat, în sensul modificării legii potrivit dispozitivului deciziei, potrivit considerentelor acesteia", a explicat ministrul.

Citeşte şi: Justiţia României, dezbătută la Strasbourg. Tudorel Toader, invitat pentru a răspunde la întrebări despre statul de drept



Întrebat de ce nu anunţă decizia privind procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, Toader a răspuns că astfel de lucruri se discută la Bucureşti.



"Noi ne aflăm la Strasbourg pentru a vorbi despre problemele care au stat pe agenda discutată astăzi, ce va fi discutată mâine. Celelalte probleme, privind justiţia, privind Ministerul Justiţiei, privind deciziile pe care le-am luat sau nu le-am luat, le-am comunicat sau nu le-am comunicat, le discutăm acasă, la Ministerul Justiţiei", a spus el.



Toader a avut o întrevedere în cursul dimineţii de marţi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, iar în cursul serii - cu Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, din care face parte şi Partidul Social Democrat.



"După părerea mea, a fost o zi bună, cu multe întrevederi. Personal, pornind de la întrevederea cu vicepreşedintele Timmermans, cred că au fost discuţii lămuritoare, în care am încercat să aduc plusul acela de înţelegere cu privire la mecanismul de legiferare din România, privind legile justiţiei, privind modificările Codului Penal, privind modificările la conflictul de interese şi incompatibilităţi. Personal, cred că a fost bine", a mai declarat Toader.



Întrebat dacă a discutat cu Frans Timmermans despre schimbul recent de replici între Comisia Europeană şi preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PSD, Liviu Dragnea, şi preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, privind informarea Comisiei Europene, Toader a răspuns că fiecare trebuie "să se manifeste în limita competenţelor pe care le are".



"Cu domnul Timmermans am vorbit în loc de 30 de minute, 70 de minute. A fost o discuţie aplicată, a fost o discuţie referitoare la legile justiţiei. Repet ce v-am spus de foarte, foarte multe ori: fiecare să se manifeste în limita competenţelor pe care le are", a afirmat Toader.