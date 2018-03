Ultima dorinţă a actriţei Aimee Iacobescu. Ce le-a cerut apropiaţilor cu limbă de moarte

De zece ani, mai precis de când a început lupta cu cancerul, Aimée Iacobescu a avut în jurul ei oameni cu suflet mare. Unul dintre ei este chiar vecinul regretatei artiste, care în ultima perioadă nu o mai ducea cu maşina la teatru, ci la spital.

Într-un bloc vechi, din trei etaje, situat pe Bulevardul Eroilor, din Capitală, a locuit până duminică, 25 martie, celebra actriţă Aimée Iacobescu. Nu se zăreşte pânza de doliu la apartamentul 6, acolo unde artista a locuit cu mama sa, însă atmosfera dinăuntru este apăsătoare.



Imobilizată la pat după un accident vascular, Steluţa Iacobescu îşi plânge fiica cu lacrimi amare. Ne-a deschis uşa vecinul acestora, cel care în ultimii zece ani le-a fost alături şi le-a dus cu maşina lui pe unde aveau nevoie. Cu ochii în lacrimi, domnul Petcu ne-a povestit ultimele clipe din viaţa lui Aimée.

”Da, eu sunt vecinul dânsei. Locuiesc în blocul alăturat, acolo la vile. Sunt persoana care am dus-o şi am adus-o tot timpul la teatru, dar cel mai mult la spital. O cunosc de zece ani, mai exact, de când este bolnavă. Detalii despre boală nu cunosc, nu-mi aparţin şi nici nu vreau să vorbesc. Ea a fost o femeie foarte puternică, credea tot timpul că va învinge. Din păcate, în ultima vreme îi era rău destul de des, am văzut-o chiar făcându-i-se rău, iar salvarea a fost chemată de multe ori. Nu am auzit-o vâitându-se atât de tare, ca să nu o supere pe mama ei, cu excepţia ultimei săptămâni. Am fost cu ea la spital, şi atunci am auzit-o pentru prima dată cârtind şi am întrebat-o «Ce vă doare, doamnă» şi dânsa a răspuns: «Toate. Mă dor toate». Îşi presimţea sfârşitul şi a fost conştientă până în ultimul ceas. M-a chemat acasă chiar duminică, nu mai putea vorbi de la dureri, însă a apucat să-mi spună «Vă rog să aveţi grijă de mama». A lăsat asta cu limbă de moarte. Apoi i-am ţinut lumânarea până au venit medicii. Au venit două echipaje de la SMURD la ora 15.00, au resuscitat-o şi au dus-o la spital şi au băgat-o la aparate. Ne-am deplasat la spital, a ieşit doctorul şi ne-a spus că e în stare critică, apoi ne-au anunţat decesul”, a povestit cu durere în suflet vecinul lui Aimée Iacobescu pentru Click.