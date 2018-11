Un britanic a devenit prima persoană care a înotat în jurul Regatului Unit al Marii Britanii

Trei sute de înotători l-au însoţit pe bărbatul în vârstă de 33 de ani în cea de-a 157-a zi a cursei sale, cu o lungime totală de 2.883 kilometri în jurul Marii Britanii, încheiată duminică în Margate din comitatul Kent, locul de unde a luat startul, la 1 iunie.



După ce a părăsit oraşul din Kent în prima zi a lunii iunie, Edgley a înotat în sensul invers acelor de ceasornic şi nu a mai pus piciorul pe uscat.



Înainte de a porni în aventură, britanicul a estimat că va avea nevoie de circa o sută de zile. ''Îmi pare rău că am întârziat'', le-a spus el membrilor familiei care l-au întâmpinat duminică pe plajă, împreună cu sute de alte persoane.



Edgley a recunoscut că este puţin cam ameţit după cinci luni petrecute pe apă, fie înotând, fie la bordul bărcii care l-a însoţit, şi a declarat că se simte emoţionat.''A trebuit să-mi pun ochelarii de înot. Devenisem foarte emoţionat. Am crezut că o să cad. Şi apoi am început să alerg... a fost o greşeală. Eram foarte ameţit'', a mărturisit înotătorul pentru Red Bull TV.



Edgley a înotat până la douăsprezece ore pe zi, chiar şi noaptea, şi a avut de înfruntat numeroase pericole, precum curenţi puternici, temperatura scăzută a apei, furtuni şi meduze. Aventura şi-a spus cuvântul asupra corpului său din cauza expunerii prelungite la apă sărată şi a costumului de înot. Edgley a fost însoţit în cursă de navigatorul Matthew Knight care l-a susţinut de la bordul catamaranului Hecate.



În cea de-a 74-a zi a călătoriei pe apă în jurul ţărmului Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, la 14 august, britanicul a doborât recordul mondial pentru cea mai lungă deplasare înot. Precedentul record a fost deţinut de Benoit Lecomte care a petrecut 73 de zile înotând în Oceanul Atlantic, în 1998.



Edgley, care provine din oraşul Grantham situat în comitatul Lincolnshire, este de mult timp pasionat de exploratorii britanici şi a pornit în această aventură deoarece nimeni nu a mai înotat în jurul Regatului Unit.



În luna aprilie 2016, britanicul a parcurs urcând pe o sfoară o distanţă echivalentă cu înălţimea vârfului Everest, tentativă ce i-a luat nouăsprezece ore, iar cu două luni înainte a încheiat un maraton tractând o maşină, precizează Press Association.