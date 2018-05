Un celebru muzician de la noi, internat de urgenţă la Psihiatrie. A dispărut timp de şase săptămâni: "Afecţiunea mea este foarte rară!"

Amedeo Bolohoi a fost internat la Psihiatrie. Timp de șase luni, mai nimeni nu a știut de soarta celui care a fondat trupele Voltaj și Quartz, dispariția sa creând panică inclusiv printre cunoșțințele sale. "Da, am am ajuns în stare gravă la Spitalul de Psihiatrie "Al. Obregia", unde am fost sub tratament timp de șase săptămâni", ne-a declarat el.

Motivul internării sale este unul șocant. Artistul, personaj de istorie pe scena rock românească, a decis însă să îl destăinuie, pentru că a-ți recunoaște problemele reprezintă primul pas spre vindecare. Vizibil schimbat, aproape de nerecunoscut, fără pletele ce-l făceau inconfundabil, Amedeo face mărturisiri incredibile la câteva zile de la externarea sa.

"Nu mi-e rușine să ascund faptul că alcoolul îmi schimbă creierul chiar și dacă beau un pahar. Afecțiunea mea e rară, chiar doctorii mi-au zis, pot fi afectat chiar și dacă pun în gură o picătură de vin. Am ajuns la spital după un șoc nervos puternic, atât de panicat și disperat, am fost într-un carusel al regăsirii, încât n-am crezut că voi mai fi om normal vreodată. Nu e vorba de alcoolism. S-a întâmplat să intru într-o profundă tulburare de natură psihiatrică în contact cu alcoolul", a povestit, cu sinceritate, Amedeo despre cumpăna sa, potrivit libertatea.ro.

Amedeo este un caz unic în branșa artistică, fiindcă e prima oară când cineva recunoaște că a ajuns la Psihiatrie. Rockerul le mulțumește însă doctorilor pentru răbdarea cu care l-au tratat: "Am fost atât de tulburat, încât a trebuit să fiu chiar imobilizat. Nu știu ce m-aș fi făcut fără susținerea iubitei mele și a lui Marian Ionescu, de la Direcția 5, singurul din exterior care a știut de starea mea și care mi-a fost un real sprijin în perioada de recuperare", povesteşte el.

Amedeo a locuit aproape 10 ani în Olanda și a cântat cu trupa sa, Olly de Quartz, în toată zona de vest a Europei. De când s-a întors în România, viața lui pare urmărită de ghinion. În urmă cu doi ani, Amedeo a căzut pe stradă! Spre norocul lui, prin zonă trecea Gabi Nicolau, solistul trupei Krypton, care, deși e doctor veterinar, și-a dat seama imediat că Amedeo a suferit un infarct și l-a dus de urgență pe Amedeo la camera de gardă a Spitalului Colțea.