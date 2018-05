Un imigrant ilegal a escaladat 4 etaje şi a salvat un copil de la moarte. Eroul va primi cetăţenie franceză şi loc de muncă

Președintele Emmanuel Macron l-a invitat luni la Palatul Elysee, pentru a-i mulțimi, şi a anunţat că Mamoudou Gassama va primi cetăţenia franceză. Eroul care s-a cățărat pe fațada unei clădiri din Paris pentru a salva un copil care atârna de la etajul patru, este originar din Mali și a ajuns ilegal în Franța, în urmă cu şase luni.

Mamoudou Gassama are 22 de ani și nu are buletin sau alte acte de identificare. Pe lângă faptul că va primi cetăţenie franceză, lui i s-a promis şi un loc de muncă stabil, în cadrul unei brigade de pompieri.

Watch 22 year old Mamoudou Gassama heroically scaling four stories of a building when he sees a toddler about to fall to a certain death. When he began climbing the neighbors did not have ahold of the child’s arm yet. pic.twitter.com/67EsUmzwFN