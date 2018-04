Un OM a obţinut câştig de cauză în instanţă, în faţa unui MACAC. Primata revendica drepturi de autor

Această decizie, pronunţată luni, ar putea să reprezinte punctul final al unui spectaculos litigiu juridic, prezentat pe larg în presa internaţională. Chipul maimuţei, afişând o grimasă (sau un zâmbet) care îi expunea toţi dinţii, a devenit unul dintre cele mai cunoscute selfie-uri de pe planetă.



Procesul a ridicat şi o problemă inedită de drept, întrucât o renumită asociaţie care militează pentru cauza animalelor, PETA, a susţinut că abilitatea unei primate de a realiza o fotografie dovedeşte faptul că aceasta este o fiinţă cu o gândire complexă, care merită să beneficieze de legislaţia din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.



Totul a început în 2011 pe insula Sulawesi din Indonezia, când un macac negru cu creastă a furat aparatul de fotografiat al naturalistului britanic David Slater şi a apăsat pe butonul declanşator, potrivit Agerpres.



David Slater, un fotograf specializat în imagini cu cadre naturale, a reuşit să îşi recupereze aparatul de fotografiat şi a publicat apoi imaginile realizate de acea maimuţă, care a primit prenumele Naruto.



Acele fotografii excepţionale au făcut ocolul planetei, fiind preluate de numeroase ziare, reviste, site-uri şi emisiuni de televiziune. Litigiul juridic a început atunci când Fundaţia Wikimedia, o bancă de date online care nu sunt grevate de drepturi de autor, a refuzat să retragă din colecţia sa acel selfie făcut de Naruto.



Organizaţia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) s-a alăturat dezbaterilor pe această temă. PETA a sesizat instanţa americană afirmând că, întrucât macacul a realizat imaginile respective, el deţine drepturile asupra lor, "aşa cum s-ar întâmpla în cazul unui om", scrie Agerpres.





Demersul PETA a fost oprit în primă instanţă de un judecător în septembrie 2017, iar David Slater a acceptat să doneze 25% din viitoarele sale venituri obţinute de pe urma selfie-ului lui Naruto unor organizaţii care protejează habitatul macacilor cu creastă din Indonezia.



Curtea de Apel din California a decis luni pentru a doua oară împotriva PETA, estimând că încălcarea drepturilor de autor nu poate fi denunţată decât de fiinţe umane, Agerpres.



Cei trei magistraţi de la Curtea de Apel din California au acuzat PETA de "însuşire a cazului".



"PETA pare că îl foloseşte pe Naruto împotriva voinţei sale, ca pe un pion pentru a-şi atinge obiectivele ideologice", au scris magistraţii americani, a căror decizie a fost luată în unanimitate. În schimb, PETA afirmă că instanţa californiană "a trecut pe lângă adevăr".Macacul "este victima unei discriminări pur şi simplu pentru că este un animal non-uman", au comentat reprezentanţii PETA.