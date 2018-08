Un şofer din Iaşi a găsit o cale rapidă să scape de poliţiştii care au l-au tras pe dreapta. I-a luat pe capotă şi a demarat în trombă

Un sofer a vrut sa treaca pasajul, insa politistii locali i-au explicat ca acesta este inchis. Dupa un schimb de replici, individul nervos s-a urcat la volan si a apasat pedala de acceleratie la fund.



Unul dintre politisti a fost luat pe capota lovindu-se de oglinda din partea stanga, iar un alt politist a fost atins de aripa masinii. Din fericire, niciunul dintre politisti nu a fost ranit grav.



Imediat dupa incident, cei doi politisti au sunat la numarul unic de urgente 112 si au cerut ajutor. La fata locului au intervenit politistii rutieri si un echipaj de la SMURD. Unul dintre agenti, in varsta de 45 de ani, a fost transportat la spital, iar ieri acesta a mers la Institutul de Medicina Legala (IML) pentru un certificat constatator.



"Un politist a oprit un sofer pentru control, insa soferul nu s-a supus legitimarii. Acesta a plecat lovind cu masina pe unul dintre politisti. Cazul a fost preluat de politistii din cadrul Politiei Municipiului Iasi", a precizat Liviu Zanfirescu, seful Politiei Locale Iasi.



Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au deschis un dosar penal pentru ultraj. Barbatul care i-a lovit pe cei doi politisti a fost identificat si dus la audieri. Daca se va dovedi ca este vinovat, poate ajunge chiar si in spatele gratiilor, arata bzi.



In urma cu ceva vreme, alti politisti locali au fost ultragiati de un fost primar. Totul s-a intamplat in comuna ieseana Holboca. Politistul local Pastras Cristinel ar fi fost injurat si amenintat de catre fostul primar al comunei Ungheni, Neculai Petrache. Politistii locali ar fi incercat sa ii explice fostului primar ca trebuie sa isi mute autoutilitara din strada fiindca era parcata neregulamentar. Atunci ar fi inceput scandalul. Si in acest caz a fost deschis un dosar penal.



Politistul local povesteste ca s-a simtit in pericol. "A venit la autoutilitara care era oprita neregulamentar si a început sa ne adreseze amenintari cu acte de violenta, respectiv ca îmi baga cutitul in gat si ma omoara, ca ma da afara, ca el are putere. Mie, personal, mi-a provocat o reala temere, pentru ca în zona are activitate de vânzare gaini si pepeni si stiu ca în locul respectiv are si cutite, este normal sa îti provoace temere", a spus politistul.