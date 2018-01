Un tânăr a intrat în plin cu maşina în prietenii cu care băuse toată noaptea. Unul a murit, altul este în stare gravă la spital VIDEO

Tânărul a băut cu cei doi colegi, acasă la unul dintre ei, informează România TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde şoferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La întoarcere a vrut să se oprească din nou la bar, unde-şi lăsase ceilalţi prieteni. Doar că aceştia s-au pornit spre case pe jos. Şoferul nu i-a văzut şi a intrat în plin în ei.

Citeşte şi Accident grav în Brăila. O persoană a fost rănită după ce un TIR s-a ciocnit cu o maşină

"Cu niste colegi de clasa, a fost acolo si a baut un sprit, prima data au fost la bar, au venit acasa si pe urma au plecat si ei au plecat in sat, cand s-au intors s-au intersectat aici si au iesit de pe partea carosabila. E lovita rau masina, zici ca a dat in stalpi nu in oameni, pe al doilea baiat cred ca l-a luat pe parbriz, si peste celalat a trecut era varza, ce sa mai", a declarat un martor la tragedie.

"El fu baut mort, soferul, beat l-am vazut ca il tinea in brate acolo jos, el il mai tinea in brate sa nu sune la salvare. NU SUNATI CA MA OMOARA", a povestit un alt martor. Martorii mai spun că salvarea a ajuns târziu la locul tragediei.

Citeşte şi Accident mortal în Neamţ. O bătrână, care a traversat neregulamentar, a fost izbită de o maşină VIDEO

"Eu am dat telefon dupa trei sferturi de ora, o ora jumatate l-am tinut in brate si plangea sufletul si era cald", a povestiti unul din cei prezenţi la nenoropcire. De frică să nu fie bătut de oameni, şoferul a plecat, însă s-a întors când au sosit poliţiştii.

Tânărul rănit a fost transportată la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.