Valentin Riciu a revenit în funcţia de consilier al ministrului Carmen Dan după clasarea plângerilor penale

"Valentin Riciu a revenit în funcţia de consilier al ministrului pentru relaţia cu personalul şi sindicatele. Decizia a fost luată dupa clasarea celor trei plângeri despre care acesta a luat cunoştinţă din spaţiul public, aceste decizii confirmându-i astfel nevinovăţia", arată Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Mediafax.

Pe 10 februarie, Valentin Riciu anunţa că a primit deciziile de clasare a plângerilor din partea procurorilor la câteva zile după ce a anunţat că şi-a dat demisia din funcţie. Două dintre ordonanţele de clasare erau datate 17 ianuarie 2018, cauzele fiind instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în timp ce o a treia ordonanţă de clasare era datată pe 19 ianuarie 2018, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Deciziile de clasare au venit după ce, pe 16 ianuarie 2018, Valentin Rîciu îşi anunţa demisia din funcţia de consilier al ministrului Afacerilor Interne.

"Am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru că situaţia mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzaţie penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul şi decizia aceasta este. Nu am pretenţia de a fi exemplu pentru cineva, dar aşa văd eu ca poliţist responsabilitatea", scria la acea vreme Valentin Rîciu pe pagina sa de Facebook.

Parchetul General anunţa, cu o zi înainte de demisia lui Rîciu, că a sesizat Inspecţia Judiciară în cazul a două dosare care îl vizează pe Valentin Rîciu, instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, procurorii constatând că cercetările au fost tergiversate.