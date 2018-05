Vasilescu, despre plângerea împotriva lui Dăncilă: Nu cred că un procuror normal la cap va putea să dea curs sesizării lui Orban

"E destul de ciudat ca, la o lună după ce ai venit din Germania, să faci această plângere penală. (...) Dar cred că va fi destul de greu de explicat domnului Orban cum e posibil să anunţi că depui plângere împotriva unui prim-ministru îl acuzi, cred că e cea mai mare infracţiune posibilă, de înaltă trădare pentru faptul că a mers în Israel într-o vizită prietenească, într-o vizită diplomatică şi nu ştiu cum vor reacţiona atât statul Israel cât şi celelalte organizaţii", a explicat Olguţa Vasilescu.

Întrebată dacă, în urma plângerii, Guvernul va fi suspendat sau va cădea, ministrul muncii a spus: "Nu se pune problema aşa şi nu ne gândim la asemenea ipoteze pentru că nu cred că va exista vreun procuror normal la cap care să dea curs unei asemena nebunii, este o plângere absolut ridicolă".

Aceasta a explicat că dacă un procuror va da curs acelei plângeri penale, acest lucru ar însemna o lovitură de stat.

"Suntem convinşi că nu va exista niciun procuror care să dea curs unei asemenea inerţii, dar dacă se va întâmpla totuşi acest lucru, va trebui să reacţionăm, pentru că înseamnă că atunci avem de a face cu o tentativă de lovitură de stat în plină desfăşurare. În momentul în care vii să schimbi o putere prin mijloace nelegitime, este clar că ai o astfel de stare", a adăugat Vasilescu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean" de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Liderul PNL îi acuză pe Dragnea şi Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.

