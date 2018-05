Veste bună pentru români. Bugetarii s-ar putea bucura de 9 ZILE libere la sfârşitul lunii mai

Practic, in perioada urmatoare exista 2 zile lucratoare libere decretate in mod legal, stipulate in Codul Muncii: sarbatoarea de Rusalii, 27 si 28 mai, dar din care doar 28 mai pica in timpul saptamanii (luni) + 1 iunie (vineri). Ei bine, se pare ca Guvernul se gandeste sa anunte ca vor fi zile libere si zilele de 29, 30 si 31 mai. Astfel s-ar putea face punte intre 25 mai si 3 iunie!

Ar fi, cu siguranta, cea mai mare minivacanta din ultima vreme: 9 zile in total, incepand cu ziua de sambata, 26 mai, si terminand cu ziua de duminica, 3 iunie.

Teoretic, aceste zile libere ar urma sa fie recuperate, atat in ziua de sambata, 9 iunie, cat si pe parcursul programului zilnic, prin prelungirea orelor de program, pana la data de 15 iunie.