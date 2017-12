Veste proastă pentru constănţeni, taxa de salubritate creşte anul viitor

Consilierii locali au aprobat în cadrul şedinţei ordinare de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. 15 consilieri au votat "pentru", şase au fost împotrivă, iar doi consilieri s-au abţinut.

Primarul Decebal Făgădău a declarat la finalul şedinţei că, faţă de propunerile iniţiale, au existat câteva modificări, acestea fiind realizate în urma unei consultări cu reprezentanţii partidelor politice din cadrul Consiliului Local, dar şi în urma dezbaterii publice.

"Am publicat un proiect de hotărâre pe care l-am supus transparenţei decizionale şi dezbaterilor. Am primit mai multe solicitări, am organizat o dezbatere publică, urmare a dezbaterii am venit şi am corectat câteva aspecte, iar ulterior am demarat discuţii politice. Tocmai pentru că nu aş fi vrut să ajungem în situaţia să nu avem un proiect de taxe şi impozite, am ascultat vocea tuturor partidelor politice şi am ajuns la următoarea formulă care a întrunit votul majorităţii consilierilor şi a consfinţit proiectul de taxe şi impozite pentru anul viitor", a explicat edilul, potrivit news.ro.

El a menţionat că cea mai importantă modificare se referă la taxa de salubritate, care creştere de la trei lei pe lună la cinci lei pe lună.

"Cea mai importantă modificare face referire la taxa de salubritate. Propusesem o creştere de la trei la şapte lei de persoană pe lună. Urmare a discuţiilor politice s-a ajuns la cinci lei de persoană pe lună. De asemenea, impozitul pentru clădiri cu destinaţie nerezidenţială, cele supuse activităţilor economice, dar care se află în proprietatea persoanelor fizice, fusese în proiectul iniţial tratat în mod egal ca şi cel pentru spaţii comerciale sau imobile cu destinaţie nerezidenţială aflate în proprietatea persoanelor juridice. Tocmai pentru că am înţeles că este o creştere mult prea mare şi sunt afectate multe categorii, am venit şi am redus la 0,5 la sută cota de impozitare pentru persoanele fizice pentru imobilele nerezidenţiale", a afirmat Decebal Făgădău.

El precizase, în urmă cu o lună, că pentru clădirile cu destinaţie nerezidenţială aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare va creşte de la 0.25 la sută la 1,3 la sută.

Primarul a mai spus jurnaliştilor că principalul obiectiv pentru anul viitor îl reprezintă construirea unui buget echilibrat.

În 17 decembrie, aproximativ 30 de persoane au protestat în faţa Prefecturii Constanţa, fiind nemulţumite de creşterea impozitelor şi taxelor locale.