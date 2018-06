VEŞTI TRISTE despre Andreea Marin. "Nu am reuşit să mă pun pe picioare..."

Andreea Marin și-a pierdut ambii părinți și a trecut prin trei divorțuri. Mama vedetei a murit când ea se afla la o vârstă fragedă, iar tată ei, acum doi ani.

Andreea Marin şi fostul soţ, faţă în faţă la acelaşi eveniment. Reacţie incredibilă a "Zânei" când l-a văzut pe TUNCAY

"Zâna" a mărturisit că cel mai greu moment a fost moartea tatălui său, care era și cei mai buni priteni.

"Anul acela a fost greu din punct de vedere personal pentru mine. În primul rând din cauza pierderii tatălui meu, pe care nu o așteptam. Și, oricât de puternică aș fi, pentru că sunt un om care a trecut prin multe, după asta nu mi-am revenit. N-am reușit să mă pun încă pe picioare. Poate pentru că tatăl meu era un om foarte hotărât. Era un sprijin pentru noi toți cei din familie. Și practic acum am devenit eu cea mai vârstnica din familie. E o responsabilitate pe care o simț apăsătoare. Era un bărbat romantic, care citise mult. Am rămas cu multe de la el. Pe de altă parte, el n-a fost pentru mine doar un tată. Gândește-te că noi am trecut împreună prin cel puțin o dramă, eu fiind copil la acea vreme. Și nici tata nu era atunci prea vârstnic, avea 38 de ani. În momentul pierderii mamei, căci despre el vorbim, noi am devenit cei mai buni prieteni", a declarat Andreea Marin.