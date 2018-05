Victor Ponta, despre decizia CCR în cazul Kovesi: Greu de explicat în drept, dar perfect justificată de fapte

"Decizia de azi a CCR este greu de explicat în drept - dar este perfect justificată de fapte! O persoană care a acţionat la limită (sau dincolo) de lege este revocată printr-o decizie la limită (sau dincolo) de Constituţie", scrie Victor Ponta pe Facebook.

El a enumerat mai multe argumente în acest sens.

"Când îţi foloseşti poziţia de şef al DNA ca să obţii un nou mandat trebuie să răspunzi / când acuzi un preşedinte al Senatului, un prim-ministru, un judecător al CCR (lista este lungă) şi judecătorii Înaltei Curţi decid să îi achite pentru că sunt nevinovaţi - trebuie să răspunzi / când te înconjori şi promovezi nulităţi intelectuale şi umane ca Portocală, Uncheşelu, Onea, Eva, Papici, Iacob etc. trebuie să te scufunzi cu ei. Când începi să crezi că poţi să învingi presa cu procese trebuie să dai socoteală. Când rămâi în funcţie împotriva tuturor evidenţelor şi accepţi să distrugi o instituţie pe care ar trebui să o aperi doar pentru ambiţie şi putere personală atunci trebuie să răspunzi! Când faci înţelegeri ascunse cu Liviu Dragnea şi cu sistemul şi te aştepţi să nu te înjunghie pe la spate cu prima ocazie - trebuie să îţi accepţi greşeala şi să pleci (eu aşa am făcut)!", mai spune Victor Ponta.

Acesta apreciază că decizia CCR nu a respectat textul Constituţiei. "După părerea mea umilă azi CCR nu a respectat textul Constituţiei, dar a luat o decizie corectă de oportunitate politică! Şi nu ai cum să nu te supui acestei decizii!", spune Victor Ponta.

În opinia lui, dacă Laura Codruţa Kovesi nu demisionează, va fi principalul vinovat de distrugerea DNA.

"Dacă, după decizia CCR Laura Codruţa Kovesi nu demisionează, ea va fi principalul vinovat de distrugerea DNA (eu am demisionat în 2015 deşi eram nevinovat şi nu aveam vreo decizie a CCR sau a Justiţiei / am pierdut eu, dar am salvat Guvernul, PSD şi pacea socială în România) / dacă Klaus Iohannis nu o demite din funcţie, el va fi principalul vinovat pentru pierderea celui de al doilea mandat!", mai spune fostul premier.

"Cum nu ţin cu nimeni în această poveste, privesc cu interes de pe margine - ca toţi românii!", a conchis Ponta.

Curtea Constituţională a României a constatat că există conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Preşedintele urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare, se arată într-un comunicat al CCR.