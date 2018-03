VIITORUL - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT LOOK TV: Derby în play-off

Liga 1, play-off, etapa 2: Viitorul – CSU Craiova (vineri, ora 20:45, Digi, Telekom, Look TV). Universitatea Craiova a început cu dreptul Playoff-ul şi a câştigat, cu greu, meciul de debut cu Astra, scor 1-0. De cealaltă parte, campioana Viitorul s-a înclinat pe Arena Naţională în faţa FCSB-ului, scor 1-2, şi mai păstrează şanse mici pentru lupta la titlu.

ECHIPELE PROBABILE:

Viitorul (4-3-3): Cojocaru - Mladen, Târu, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicâldău, T. Băluță, Vână - Mățan, I. Hagi, Chițu

Antrenor: Gică Hagi

CS U Craiova (3-4-3): Mitrovic - R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo, Băluță, Mitriță

Antrenor: Devis Mangia

În meciurile din sezonul regular, Universitatea Craiova s-a impus de două ori în faţa lui Hagi. 2-0 pe terenul Viitorului şi 3-1 în partida de pe ”Ion Oblemenco”

Ştiinţa este obligată să câştige pentru a pune şi mai multă presiune pe FCSB şi CFR Cluj, formaţii care se întâlnesc în derby-ul rundei. Echipa lui Devis Mangia are 29 de puncte, cu două mai puţin decât FCSB şi cu patru în minus faţă de liderul CFR Cluj.

Gică Hagi preconizează spectacol: "Se confruntă două echipe frumoase, tinere, bune, care încearcă să joace fotbal. Cu spirit bun. Sigur va ieși un meci frumos. Ambele echipe urmăresc toate cele trei puncte. Chiar dacă venim după o înfrângere, trebuie să arătăm drumul bun pe care l-am avut până acum, să facem un meci foarte bun. O înfrângere ne-ar îndepărta de locul 3, care ne-ar asigura încă un an participarea în Europa. Sunt încrezător, pentru că lucrurile au mers bine din iarnă încoace, mai puțin ultimul meci, cu FCSB. Obiectivul nostru a fost calificarea în play-off. Viitorul folosește jucători incredibil de tineri și nimeni nu constată acest aspect".

Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, laudă Viitorul: ”Este un meci foarte dificil, pentru că Viitorul este o echipă care joacă un fotbal bun și are un antrenor excelent. Trebuie să îi fac complimente lui Gică Hagi, pentru că a dat în ultimii ani mulți fotbaliști tineri de valoare în campionatul din România.

Dacă stăm să ne gândim, 80 sau 90% din jucătorii tineri sunt sau provin de la Academia lui Hagi“, a spus Mangia.

Italianul a făcut și o comparație între echipa lui Hagi din 2017, din campionatul regulat, cu Eric și Țucudean, și cea de acum, cu Ianis Hagi: ”Viitorul are un joc mult mai rapid acum. Țucudean era un jucător de careu, iar Eric, care este un fotbalist bun, nu oferea viteza de joc pe care o oferă Ianis. Acum, în ofensiva Viitorului pot apărea Ianis sau Chițu, deci s-au schimbat un pic datele problemei față de ultimul meci susținut aici. De asemenea, Eric știm foarte bine că joacă în spatele vârfurilor, iar Ianis poate juca și acolo, dar și în alte zone. Din punct de vedere al calității jucătorilor nu vreau să discut“.

Mangia: "Trebuie să câștigăm"

Devis Mangia a anunțat că CSU Craiova merge la Ovidiu să câștige. ”Nu sunt probleme de lot. Trebuie să facem tot ce putem să câștigăm împotriva echipei Viitorul, care și ea vrea cele trei puncte pentru că speră la locul trei. Nu mă gândesc acum că putem trece pe locul doi, ci doar cum să câștigăm, și apoi o să vedem unde vom fi după etapa asta.

Nu știu dacă vor fi surprize în privința formulei de start. Pentru mine nu ar fi o surpriză să pun un anume jucător în primul unsprezece, pentru că dacă o fac atunci înseamnă că el merită să fie pe teren în primul unsprezece de bază. Probabil că nu voi schimba linia defensivă. Nu vreau să creez probleme sau altceva, pentru că în acest moment apărarea funcționează foarte bine. De obicei, când apelez la o schimbare o fac pentru că trebuie să reglez ceva, când observ că lucrurile nu merg bine, dar în prezent nu am ce.

Vom mai susține un antrenament până plecăm și vedem cine sunt cei mai în formă jucători. La Viitorul evoluăm pe cel mai bun gazon din Liga I, dar nu este un avantaj pentru noi, pentru că și Viitorul evoluează pe același teren. Dar, probabil, va favoriza să vedem un meci foarte bun din partea celor două echipe.

Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm acest meci, iar apoi o să le dau băieților câteva zile libere, mai ales că urmează să fie întrerupt campionatul pentru acțiunile echipei naționale“, a spus Mangia, care nu a dorit să-i propună jucători selecționerului Cosmin Contra pentru naționala României. „Cred că ar merita doi-trei jucători ai Craiovei să fie convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia, dar Cosmin Contra este cel care va decide. Dacă va convoca unul, doi, trei sau niciun jucător de-al nostru este decizia lui și eu i-o respect“.

"Trebuie să jucăm din ce în ce mai bine"

La rândul său, mijlocașul Ivan Martic a spus că Viitorul nu este un adversar facil și că își dorește cât mai multe victorii până la final.

”Viitorul este o echipă bună și practică un fotbal de calitate, dar nu cred că trebuie să ne gândim sau să vorbim prea mult despre adversari. Trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce avem noi de făcut ca să câștigăm acest meci, pentru că orice joc este ca o finală pentru noi de acum și trebuie să jucăm din ce în ce mai bine. Am avut ceva probleme musculare spre finalul meciului cu Astra, dar s-au rezolvat între timp. A fost un meci greu, solicitant din pricina terenului.

Săptămâna aceasta m-am antrenat normal, deci nu sunt probleme. Este o diferență în evoluția mea de acum și cea din turul campionatului, sunt conștient de asta, dar am făcut rezultate bune. Sunt mulțumit că am dat totul la antrenamente și în timpul jocurilor și e foarte important că echipa a câștigat. Sper să câștigăm cât mai multe meciuri până la finalul sezonului“, a spus Martic.

Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul FC Viitorul - CSU Craiova, care va avea loc, vineri, de la ora 20.45, în etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Feşnic va fi ajutat de Valentin Avram şi Radu Ghinguleac.

Rezervă va fi Lucian Rusandu, iar observatori Constantin Ştefan şi Mihai Stancu. Meciul Juventus Bucureşti - ACS Poili Timişoara, din prima etapă a play-out-ului Ligii I, este programat de la ora 18.00, şi va fi arbitrat de Sebastian Colţescu, ajutat de Andrei Constatinescu şi Adrian Popescu. Rezervă va fi Marian Balaci, iar observatori Adrian Vidan şi Bogdan Buhuş

Partida va fi şi un duel între două cluburi care acordă o atenţie deosebită tinerilor crescuţi în propriile pepiniere. Astfel, nu întâmplător, Viitorul (medie - 22 ani şi 3 luni) şi CS Universitatea Craiova (medie 25 ani şi 2 luni) sunt echipele cu cele mai mici medii de vârstă din acest sezon.