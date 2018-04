Viorica Dăncilă, despre revocarea Laurei Kovesi: "Îl voi susţine pe ministrul Tudorel Toader"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seara, că aşteaptă mai întâi să vadă ce va face preşedintele Klaus Iohannis în privinţa revocării din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, apoi va lua o decizie, dar a dat asigurări că ”sigur îl va susţine pe ministrul Justiţiei”, Tudorel Toader.

"Nu am ezitat niciodată să îmi asum responsabilitatea. Poate acesta a fost şi motivul pentru care preşedintele Liviu Dragnea, partidul, m-au susţinut pentru postul de prim-ministru. Dar legat de acest aspect, vreau să văd în primul rând ce va face preşedintele, pentru a putea lua o decizie. Însă ceea ce vă pot spune sigur este că îl voi susţine pe ministrul Justiţiei. (...) Nu pot să anticipez, aştept să văd ce hotărâre va lua domnul preşedinte Iohannis, dar subliniez: îl susţin pe ministrul Justiţiei", a declarat Dăncilă, întrebată dacă ar putea face o sesizare de conflict juridic de natură constituţională în cazul în care preşedintele nu o va revoca pe Kovesi.



În ce priveşte relaţia cu Tudorel Toader, prim-ministrul Dăncilă a precizat că lucrează foarte bine cu acesta.



"Lucrez foarte bine cu ministrul Justiţiei, eu consider că ministrul Justiţiei şi-a făcut datoria. Este un om cu experienţă în domeniu, consider că a luat lucrurile foarte în serios şi că a avut o abordare care a dat dovadă de seriozitate. (...) Eu consider că domnul ministru a ştiut întotdeauna că primul-ministru va fi alături de ministrul Justiţiei din Cabinetul său", a spus ea.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi, întrebat dacă va fi sesizată Curtea Constituţională, în cazul în care şeful statului va refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi, că rolul ar reveni Guvernului şi premierul trebuie să îşi asume această poziţie.

"Cred că va ajunge la CCR (n.r.: în cazul refuzului preşedintelui de a revoca procurorul şef al DNA). Dar dacă analizăm lucrurile cum sunt, conflictul poate să fie între Executiv şi preşedinte, deoarece raportul este făcut de ministrul Justiţiei, în raport cu preşedintele. Sigur, Constituţia dă dreptul şi preşedinţilor celor două Camere, dar lucrurile sunt foarte clare şi vom vedea că logic ar fi ca ministrul Justiţiei şi premierul să fie cel care se sesizează în acest caz. Nu este justificată sesizarea Curţii în această situaţie, e doar o acţiune suplimentară. CCR a decis în mod lipsit de echivoc că preşedintele nu are un rol esenţial privind numirea şi revocarea şi decizia e limpede. (...) Trebuie să vedem decizia preşedintelui, nu am discutat foarte mult, dar premierul, oricare ar fi el, trebuie să îşi asume rolul, nu trebuie să fie altcineva, mai ales că au ministrul al justitiei care e autoritate în domeniu, mă aştept ca guvernul să îşi asume această soluţie", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să accepte cererea de revocare, preşedintele Senatului a spus: "Ţine de modul în care preşedintele înţelege să îşi exercite mandatul. (...) Au apărut protocoalele şi modul în care opera DNA prin unităţile de elită, toate informaţiile din spaţiul public, încălcările Constituţiei, cuprinse inclusiv în raportul ministrului Justiţiei (n.r.: raportul privind revocarea procurorului şef al DNA), este greu ca aceste lucruri să fie ignorate", a mai spus Tăriceanu.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, va afla, în perioada următoare, dacă va fi revocată dau dacă îşi va duce la capăt mandatul. Preşedintele României a anunţat că va lua o decizie după Paşte, el fiind cel care, potrivit legii, are ultimul cuvând privind revocarea şefilor marilor parchete.

În februarie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a propus revocarea procurorului şef al DNA Codruţa Kovesi, după ce a prezentat un raport privind activitatea managerială de la DNA, care s-a bazat pe 20 de categorii şi fapte.